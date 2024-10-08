垃圾徵費指定袋不再用　環團：浪費公帑製造塑膠垃圾　得物無所用

隨着垃圾徵費暫緩，環保署指已生產的1億7千萬個指定袋未來不會使用。綠惜地球創辦人及總幹事劉祉鋒說指定袋「得物無所用」，批評政府「浪費資源、製造塑膠垃圾、浪費公帑」。他希望政府更縝密思考、聆聽業界反映設計問題，令垃圾徵費「重見天日、重出江湖」。立法會議員江玉歡則建議政府將指定袋轉贈非牟利機構，相信能減少積存情況。



環保署說免費派發的指定袋未來不會再用，劉祉鋒批評是製造塑膠垃圾。（香港01攝）

環保署近日在公共屋邨張貼告示，稱指定袋「不會在將來任何減廢計劃中使用」。綠惜地球創辦人及總幹事劉祉鋒說，若然指定袋設計沒有問題，即使閒置一年或更長時間也不會發霉，能繼續使用，環保署亦毋須明言日後不會再用，現時說法令市民覺得政府當初「思考不夠縝密周詳」。他續說，已經生產的1億7千萬個指定袋「得物無所用」，即使政府改為免費派發，做法亦不理想。

第一係浪費資源，因為係用塑膠原材料去造，第二係製造一啲塑膠垃圾，第三係浪費埋公帑。 綠惜地球創辦人及總幹事劉祉鋒

政府早前宣布向公屋等住戶免費派發指定袋時稱，能達致減廢教育和宣傳的效果。從事環保教育工作超過30年的劉祉鋒，認為此舉只是「散貨」：「我諗極都諗唔到，點樣畀個垃圾膠袋你就可以做到環保減廢教育…… 真係要好勞心勞力接觸啲人去講，唔係畀個袋佢就即刻達到減廢教育嘅效果。」

劉祉鋒：望垃圾徵費重見天日、重出江湖

劉祉鋒多月前曾到便利店，購入多個呎吋的指定袋。他說容量較小的指定袋沒有俗稱「耳仔」的手挽位置，難以打結，使用上較不方便。政府推行垃圾徵費前，多個環保團體及回收業界曾就指定袋的設計反映意見，劉祉鋒形容內容並非天馬行空，但不清楚環保署有沒有虛心聆聽以及改善。他期望政府汲取這次教訓，下次推行前製造幾款指定袋供市民、餐廳、企業等使用，再根據他們的試用經驗，得出最終設計，令垃圾徵費計劃「重見天日、重出江湖」。

▼垃圾徵費指定袋▼



江玉歡：政府應提出減廢路線圖 而非「行行下停咗」

立法會議員江玉歡認為，公共屋邨清潔工平日收集垃圾時能觀察住戶有否使用指定袋，政府可以藉此來評估居民有否囤積指定袋。如果認為囤積問題嚴重，可以考慮將指定袋轉交非牟利團體使用：「而家問題係政府洗咗7000幾萬製造指定袋，唔想嘥咗佢…… 如果覺得控制唔到普通市民，咁咪派畀NGO，佢哋用嘅機會大，我亦唔相信佢地會囤積。」

江玉歡形容推動環保是全民共識，政府宣布暫緩垃圾徵費距今已超過四個月，市民寄望政府有路線圖，設立一些減廢目標的「里程碑」。

要出番嚟講番畀市民大眾聽，唔好行行下停咗，咁樣係唔好。 立法會議員江玉歡