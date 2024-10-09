公務員CRE考試　考生試場影相放IG、小紅書　政府：嚴肅跟進或DQ

公務員入職綜合招聘考試(CRE)及《基本法及香港國安法》測試10月5日開考後，有多名考生在小紅書及Instagram上載考場內的相片，拍攝到答題紙、監考員及其他考生等。



公務員事務局回覆說，考生須知列明試場內不可攝影、錄音或錄影。局方會嚴肅跟進考生違規個案，可能會被處分、書面警告、扣分，甚至取消考試資格等。



有人在Instagram限時動態發放CRE考試試場相片。(讀者提供)

綜合招聘考試(CRE)及《基本法及香港國安法》測試，可說是投考學位或專業程度公務員的必經之路。10月5日的考試，全港設有100個試場，2.45萬名合資格考生獲邀出席考試，出席率約為75%。有讀者向《香港01》提供某用戶的Instagram限時動態相片，拍攝到三名監考員及約十名考生。枱面上放了答題紙，台上的告示板顯示試場位於鳳德社區中心。

小紅書多人上載答題紙、座位表等相片

在小紅書上亦有多個用戶發放試場的照片。有人以「談談CRE祼考後感」為題，分享答題紙的相片，顯示需要填寫護照或身份證號碼、座位編號，以及填寫45條選擇題答案的橢圓圈等，相信是CRE其中一份卷的答題紙。同日考核的另一個《基本法及香港國安法》測試，帖文說20題選擇題只是10題選對就合格，「覺得不難」。該帖文後來已刪除。

小紅書有人上載CRE考試答題紙的相片。(讀者提供)

不過，清晰拍攝到試場或答題紙全貌的只是少數，小紅書上較多帖文是分享座位表或告示欄的相片。數名小紅書用戶說考試前下載了多個備考的手機應用程式，但實際考試難得多，答題時間也不足。

▼小紅書上CRE試場相片▼

公務員事務局：試場內不可攝錄 場外座位表不受限

公務員事務局回覆《香港01》查詢，說考試前以電郵提醒考生須在考試前細閱考生須知，文件在局方網站亦可查閱。考生須知列明試場內不可攝影、錄音或錄影。考試當日，試場亦有張貼考生須知及告示，再次提醒試場內不可攝錄。局方會嚴肅跟進考生違規個案，違者可被處分，如書面警告、扣分、取消考試資格等。

考生須知還有訂明手提電話必須放在座位下，讓監考員清楚看到，不可以被任何物件遮蓋。整個考試過程中，手提電話及其他電子器材必須關掉。

至於試場外張貼的座位表及考生須知等告示，公務員事務局回覆說並不屬於考生須知內不可攝影的範圍。