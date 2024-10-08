Coldplay香港門票｜Carousell稱黃牛票屬「違禁品」︰正不斷移除

英國殿堂級樂隊Coldplay明年4月在啟德體育園連開3場巡迴演唱會，門票正在不同平台陸續發售，最近兩日亦有大批炒家在網上出售黃牛票。網上拍賣平台Carousell今日（8日）發聲明指，高於面值的演唱會門票屬違禁品，已採取行動不斷掃瞄平台移除相關門票，並歡迎用戶善用App或網站的檢舉產品功能。



英國殿堂級樂隊Coldplay即將在2025年4月來港開演唱會。（資料圖片）

一連兩日有炒家在Carousell炒賣黃牛

自Coldplay香港演唱會昨日率先開放「藝人優先訂票」後，一連兩日有炒家在網上出售黃牛票。截至傍晚近6時，Carousell已有大量帖文轉賣高於原價的門票。

Carousell發布聲明指，致力為用戶提供安全且值得信賴的交易平台，網頁已詳細列出禁止及限制刊登的違禁品清單（按此），當中包括禁止炒賣高於面值的休閒娛樂門票。

不斷掃瞄平台移除演唱會門票

Carousell指，已採取行動不斷掃瞄平台，移除相關演唱會門票等新違規商品。Carousell提醒，明白香港用戶十分期待Coldplay演唱會，但購買門票時要倍加小心。

Carousell網頁詳細列出禁止及限制刊登的違禁品清單。（網頁截圖）

Carousell：善用檢舉產品功能

Carousell又指，如用戶發現任何可疑商品，用戶可在善用App或網站的「檢舉產品」功能，管理員團隊將於24小時內調查。Carousell樂見用戶主動檢舉可疑商品及用戶，有助Carousell締造出活躍的買賣社群。