走塑｜Carousell賣家$200膠餐具違例？環保署4天解不透難倒大嘥鬼

【管制即棄膠餐具/餐具禁膠/禁膠/走塑/塑膠】首階段管制即棄膠餐具措施,本周一(22日)起實施。網上交易平台Carousell,便有多個用戶出售部份連鎖餐廳於禁令前提供的塑膠餐具或飲管,標價最高更達200元。對於二手拍賣平台中有人售賣膠餐具是否違法,環保署未有直接回應,僅稱新法例適用於本地的實體及網上零售業務,當局會去信本地的網上零售業務,包括網上放售平台,協助符合規定。



+ 2

即棄膠餐具禁令實施日前實施,記者在網上交易平台Carousell搜尋「膠餐具」,發現有多名用戶出售塑膠餐具,當中以大快活的膠餐具出現次數最高。

其中一名用戶的標題便寫上「絕版大快活透明橙膠餐具套裝(肚餓食麵用咗隻叉,半價平出)」,更標價200元。不過該用戶真實目的未明,他在簡介中表示「極具收藏價值,更可多次清洗循環使用,可謂環保人士恩物」,並補上一句「This is just a joking goods, have fun」,暗示只是開玩笑。

29套金記冰室及大快活等膠餐具標價10元

不過亦有用戶疑似出售膠餐具圖利,有用戶在禁令前一日發文放售,標題簡單,寫上「大快活絕版!!膠餐具套裝」,並標價10元。

亦有用戶於上周以「膠餐具」為題,出售金記冰室及大快活的塑膠餐具,合共29套標價10元,目前仍接受出價,即該用戶或暫仍未找到合適買家。此外,亦有部份用戶選擇標價0元,所售的塑膠餐具及飲管等,均來自不同的連鎖食肆。

▼4月22日首階段管制即棄塑膠產品▼



+ 1

去年立法會通過「管制即棄膠餐具和其他塑膠產品」的條例草案。當中便提到,禁止在本地銷售即棄膠餐具,並禁止食肆所向顧客提供9類即棄膠餐具。不過並未提及市民可否在二手拍賣平台出售相關膠品。

環保署的回應,亦未有正面回應市民在拍賣平台出售膠餐具是否違法,僅稱管制即棄塑膠新法例針對在業務過程中製造、銷售或供應相關產品的行為,適用於本地的實體及網上零售業務。但任何情況下,一般市民在日常生活中,並不會因購買及使用某些即棄塑膠產品而觸犯法例。

若商戶屢勸不改 則視乎情況執法

環保署又指,除了派員巡視實體店外,亦會去信本地的網上零售業務,包括網上放售平台,協助符合規定。適應期過後,如發現有商戶仍未符合要求,會先了解實際情況及困難,按情況適當宣傳教育、勸喻或警告。若屢勸不改,則視乎情況採取執法行動。