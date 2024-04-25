走塑｜Carousell賣家$200膠餐具違例？環保署4天解不透難倒大嘥鬼

【管制即棄膠餐具／餐具禁膠／禁膠／走塑／塑膠】首階段管制即棄膠餐具措施，本周一（22日）起實施。網上交易平台Carousell，便有多個用戶出售部份連鎖餐廳於禁令前提供的塑膠餐具或飲管，標價最高更達200元。對於二手拍賣平台中有人售賣膠餐具是否違法，環保署未有直接回應，僅稱新法例適用於本地的實體及網上零售業務，當局會去信本地的網上零售業務，包括網上放售平台，協助符合規定。



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即棄膠餐具禁令實施日前實施，記者在網上交易平台Carousell搜尋「膠餐具」，發現有多名用戶出售塑膠餐具，當中以大快活的膠餐具出現次數最高。

其中一名用戶的標題便寫上「絕版大快活透明橙膠餐具套裝（肚餓食麵用咗隻叉，半價平出）」，更標價200元。不過該用戶真實目的未明，他在簡介中表示「極具收藏價值，更可多次清洗循環使用，可謂環保人士恩物」，並補上一句「This is just a joking goods, have fun」，暗示只是開玩笑。

29套金記冰室及大快活等膠餐具標價10元

不過亦有用戶疑似出售膠餐具圖利，有用戶在禁令前一日發文放售，標題簡單，寫上「大快活絕版！！膠餐具套裝」，並標價10元。

亦有用戶於上周以「膠餐具」為題，出售金記冰室及大快活的塑膠餐具，合共29套標價10元，目前仍接受出價，即該用戶或暫仍未找到合適買家。此外，亦有部份用戶選擇標價0元，所售的塑膠餐具及飲管等，均來自不同的連鎖食肆。

▼4月22日首階段管制即棄塑膠產品▼



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去年立法會通過「管制即棄膠餐具和其他塑膠產品」的條例草案。當中便提到，禁止在本地銷售即棄膠餐具，並禁止食肆所向顧客提供9類即棄膠餐具。不過並未提及市民可否在二手拍賣平台出售相關膠品。

環保署的回應，亦未有正面回應市民在拍賣平台出售膠餐具是否違法，僅稱管制即棄塑膠新法例針對在業務過程中製造、銷售或供應相關產品的行為，適用於本地的實體及網上零售業務。但任何情況下，一般市民在日常生活中，並不會因購買及使用某些即棄塑膠產品而觸犯法例。

若商戶屢勸不改 則視乎情況執法

環保署又指，除了派員巡視實體店外，亦會去信本地的網上零售業務，包括網上放售平台，協助符合規定。適應期過後，如發現有商戶仍未符合要求，會先了解實際情況及困難，按情況適當宣傳教育、勸喻或警告。若屢勸不改，則視乎情況採取執法行動。