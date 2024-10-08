舒適堡德福分店被指拖欠租金及冷氣費　港鐵入稟追逾32萬元

撰文：陳曉欣
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開業38年的連鎖健身中心「舒適堡」上月宣布全線「暫時結業」。港鐵昨（7日）入稟區域法院，指「舒適堡」九龍灣德福廣場的分店自去年底拖欠租金及冷氣費等近280萬元，扣除訂金後現向「舒適堡」及2名董事追討逾32萬元。

原告為MTR Corporation Limited，被告為Physical Health Centre （TST）Limited、董事陸毅強及何玉華。

港鐵入稟區域法院向舒適堡追32萬元。
健身中心舒適堡2024年9月6日突宣布全線「暫時結業」。（資料圖片）
有38年歷史的舒適堡Physical健身中心9月6日起暫時全線結業，在太古康怡分店，有路經市民一窺內部情況。(廖雁雄攝)
舒適堡位於灣仔的分店，最初改名為Healthy，最新改名為PERFIT。（廖雁雄攝）
前身為舒適堡灣仔分店所在的京城大廈，現今已換上Perfit招牌。（陳浩然攝）

月租介乎52至55萬

入稟狀指，原告在2021年5月與「舒適堡」簽訂3年租約，租用德福廣場的701-712鋪位至2024年5月。根據租約，月租介乎52.1萬元至55.3萬元，管理費、冷氣費及宣傳費每月分別為19.1萬元、9.7萬元及1萬元，「舒適堡」另須支付247.9萬元訂金。

去年12月起欠租

入稟狀續指，「舒適堡」自去年12月拖欠租金及冷氣費等近280萬元，扣除訂金後，現向「舒適堡」及2名董事追討逾32萬元。

案件編號：DCCJ5899/2024

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