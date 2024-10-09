公主道遇查拒停車終撞壆　倉務員認販毒危駕等5罪　囚40月停牌2年

警方去年在何文田公主道截查可疑車輛時，一輛私家車企圖逃走，警員最後需開兩槍，該車撞石壆停下，警方即上前拘捕任倉務員的司機，又在車上發現市值約9千元的毒品。該司機今(9日)在區域法院承認販毒及危險駕駛等5罪，被判監禁40個月及罰款3000元，並需停牌2年。



被告李樂晞（27歲，倉務員）承認沒有在穿著制服的警務人員要求下停車、危險駕駛、販運危險藥物、無牌駕駛，以及駕駛時沒有第三者保險罪，案發於2023年6月10日。

被告李樂晞承認5項罪名被判囚40個月。（資料圖片）

暫委法官鄭念慈判刑時指，被告為逃避警方追截而危駕，更險些撞傷警員，情况嚴重，沒造成人命傷亡及嚴重財物損毁實屬萬幸，遂判處被告監禁40個月及罰款3000元，被告另須停牌兩年及接受駕駛改進課程。

曾橫泊警車阻其駛走

案情指，警方案發日早上在窩打老道尋找涉案黑色凌志房車， 發現該車停在紅磡警署外，遂橫泊警車阻其駛走及截查司機。

警方開槍後車輛撞欄停下

被告未有回應，倒車撞到一輛私家車，警員見狀舉槍喝令被告停車，被告不予理會，衝前撞到警車欲逃離現場，警員朝司機位開槍制止。被告未有理會，警員再次開槍，車輛撞到防撞欄始停下，被告終就擒。

警方在車上檢獲多個透明膠袋，內藏7.54克可卡因及1.47克氯胺酮，市值約9465元。調查顯示，被告的駕照在2022年3月已到期。

案件編號：DCCC1178/2023

被告企圖駛離現場時曾撞告警車再撞壆。(詳看下圖)