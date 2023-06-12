倉務員涉用假車牌車在公主道危駕　被控販毒等5罪　案8月再訊

倉務員涉駕駛疑掛上假車牌的私家車，在公主道遇警方截查時企圖倒車逃去，最後兩警開了兩槍後被捕，並在其車內亦發現80包懷疑可卡因毒品。司機被控販運、危駕及偽造文件等5罪。今(12日)在九龍城裁判法院提堂，被告暫時毋須答辯，裁判官葉啓亮應把案押後至8月7日再提訊，以待政府化驗所報告。被告申請保釋被拒，還柙看管，被告保留8天保釋覆核權。



被告李樂晞（25歲，倉務員）被控各1項危險藥物的販運、危險駕駛、偽造文件（違反道路交通條例）、駕駛時無駕駛執照及沒有第三者保險而使用車輛罪。

被告李樂晞被控危駕等5項罪名。（資料圖片）

控罪指，李於2023年6月10日，在紅磡公主道99號紅磡警署外，非法販運危險藥物；並於同日同地，危險駕駛車一輛私家車；並意圖欺詐而使用文件，即DD1500的前後車牌，該文件屬《道路交通條例》（第374章）第111（2）條第2a款所指的文件。

李又於同日同地，駕駛私家車時無持有駕駛車輛所屬類型的執照；及沒有備有一份有效的和符合汽車保險（第三者風險）條例規定的第三者風險保險單或保證單。

案件編號：KCCC 1544/2023

大批警員到場調查

