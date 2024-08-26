公主道狂亂駕駛︱被撞平治乘客惶恐拍片　司機：有無得賠呀呢單嘢

何文田公主道上周五（23日）發生狂亂駕駛案。一名40歲姓潘無業男，駕駛一輛藏有毒品的租車，遇查時開車企圖逃走，期間倒車撞傷一名男警員，多名警員一度擎槍戒備及用棍拍打車輛，終將可疑車截停及拘捕該司機。警方昨日（25日）表示，該名40歲潘姓男司機，已被暫控一項「未獲授權而取用交通工具」、一項「狂亂駕駛」、一項「襲擊警務人員」、一項「販運危險藥物」、一項「藏有他人身份證」、一項「無牌駕駛」及一項「駕駛沒有第三者保險的車輛」罪，案件將於今日（26日）上午在九龍城裁判法院提堂。



片段中可見有警員擊槍。(網上片段截圖)

而今日（周一/26日）凌晨時分，網上再有最新片段傳出，更是以「第一身視角」在被撞的車輛內拍攝。該條片相信是被撞及的平治房車，其後座女乘客以電話拍下。

後座乘客拍攝到車外警員持槍。(網上片段截圖)

片段中，可見有警員擎槍指向涉案私家車，亦有警員手持伸縮警棍戒備。期間，男司機向車上兩名乘客說：「有無得賠呀呢單嘢？」其中一名女乘客反問：「係囉？！」司機隨後用手指向前方，著兩名乘客「影住、影住！」乘客回應說「影緊！我影緊片呀」。未幾，男司機突然發現：「有夥記捲咗入車底呀！」

片段拍攝到警員制服疑犯一刻。(網上片段截圖)

隨著警員進行拘捕行動，氣氛相當緊張，女乘客大聲著司機：「你唔好郁呀，唔好關窗呀、危險呀！」當警員將疑犯從車拖落地制服時，前座女乘客大叫：「痴線，真係嚇死！好恐怖！」當冷靜過後，後座女乘客重覆了司機的問題：「咁我哋架車點算呀，有無得賠呀？」

片段拍攝到警員制服疑犯一刻。(網上片段截圖)

片段拍攝到警員制服疑犯一刻。(網上片段截圖)

片段拍攝到警員制服疑犯一刻。(網上片段截圖)

片段拍攝到警員制服疑犯一刻。(網上片段截圖)

意外中一名男警受傷，戴上頸箍及氧氣罩送院。（資料圖片/鄧海興攝）