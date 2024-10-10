官恩娜娘家爭產｜印傭指3姊妹造訪時　勞笑鳳說話大聲兼哭泣

藝人官恩娜的母親與3名姊妹爭奪她們的亡母勞笑鳳遺產案續審，曾照顧勞的女印傭今（10日）在高等法院作供，她稱曾見原告三姊妹上門探望勞，期間見勞哭泣，但她聽不懂粵語，故不知她們在說什麼，但基於勞說話很大聲，認為她們看似在爭吵。印傭確認勞曾向她借電話，官母無因此而罵她，她亦不記得官母是否有責罵過勞。



原告為勞笑鳳(下稱：勞)的長女麥銀娣、三女麥麗萍及么女麥美華，被告為馮明業和勞笑鳳的二女麥銀麗（官恩娜的母親，下稱官母）。勞生前立下遺囑把遺產全留給馮明業，原告3姊妹要求裁定該遺囑無效。

(由左至右)官恩娜母親麥銀麗、妹妹官恩沂，及外婆勞笑鳳。(IG@myyk)

長女麥銀娣作供時曾透露，曾與三妹及細妹到粉嶺探望母親勞笑鳳。(朱棨新攝)

官恩娜的三姨麥麗萍(粉紅外套)是原告之一。(朱棨新攝)

么女麥美華。(朱棨新攝)

3姊妹到訪時勞曾哭泣

曾照顧死者的勞笑鳳的印傭，在法庭翻譯協助下確認她的證人供詞，當中提到原告3姊妹上門探望勞時，她見到勞哭泣並說了一些話。但她聽不懂粵語，故不清楚她們是否在爭吵。

勞說話大聲故認為在爭吵

法官指印傭在其證人供詞中曾形容該場對話是「爭吵」，問此說法是否基於其觀察，還是有人說了一些話，令她認為這是爭吵。印傭澄清因勞當時說話很大聲，所以她認為勞等人看在爭吵。

勞曾向工人借電話大都打給其妹

代表原告的律師之後問，印傭照顧勞期間，勞有否使用手提電話。印傭表示不記得，但確認勞曾向她和家中其他外傭借電話，大多數是致電勞的妹妹。至於勞有否向馮明業借電話，印傭稱不記得。

曾因未學會打麻雀而遭勞責罵

印傭另同意，勞平日有很多要求，當事情發展不如意或未能滿足其要求，她便會責罵印傭。例如，當勞由灣仔的住所搬至新居時，勞曾斥責印傭扔掉了她的東西。此外，勞曾因她未學會打麻雀而責罵她。原告續指，馮在照顧勞時同樣十分有禮貌和脾氣好，印傭同意並指馮一直對勞很好。

不記得官母是否有罵過勞

原告另問及官母的脾氣，提問勞和官母中誰的脾氣較差，又問她有否見過官母責罵勞，印傭稱不記得。原告再提問，印傭有否因借電話給勞而遭官母責罵，印傭稱從來沒有。

案件編號：HCAP37/2015