官恩娜娘家爭產｜遺產不給子女全給外人　律師稱辦遺囑時也覺奇怪

藝人官恩娜的母親與3名姊妹就亡母勞笑鳳的遺產爭奪案續審，協助簽訂遺囑的律師出庭作供，他稱著勞簽署文件前曾進行簡單測試，確認勞有心智能力簽署。他留意勞把所有資產均留給「契仔」馮明業，直言：「好奇怪一啲遺產都無畀仔女。」律師稱他有叫勞考慮清楚，勞並與在場的馮商討10至20分鐘，勞並致電親友後，確認其意願並簽署。



原告為勞笑鳳(下稱：勞)的長女麥銀娣、三女麥麗萍及么女麥美華，被告為馮明業和勞笑鳳的二女麥銀麗（官恩娜的母親，下稱官母）。勞生前立下遺囑把遺產全留給馮明業，原告3姊妹要求裁定該遺囑無效。

律師吳裕雄稱勞笑鳳遺產全不留子女，他當時有覺奇怪。(朱棨新攝)

律師指勞笑鳳簽囑時，「契仔」馮明業亦在場。(劉安琪攝)

官恩娜(左)的母親麥銀麗與3名姊妹爭產。（myyk@IG圖片）

簽訂遺囑時馮亦在場

律師吳裕雄稱，勞於2013年10月7日簽訂遺囑，當時馮明業亦在場，吳向勞確認遺囑的內容和其意願。吳稱他亦有為勞進行簡單測試，包括問勞身處什麼地方、到來的目的。吳又向勞講述三種水果，要求對方覆述。完成測試後，吳確認勞有心智能力簽署遺囑。

遺產不給子女覺奇怪

吳又說，勞把所有資產均留給馮，他當時不知兩人關係，形容：「好奇怪一啲遺產都無畀仔女，俾哂啲遺產馮先生。」吳著勞不要受他人影響，再三考慮，以免日後出現糾紛。勞和馮在房間商議15至20分鐘後，再致電親戚商量，最終同意簽署遺囑。

案件編號：HCAP37/2015