官恩娜娘家爭產案｜契仔稱5度回覆可來探母　3原告姊妹沒有出現

藝人官恩娜的母親與3名姊妹爭奪亡母勞笑鳳遺產案續審，勞遺囑的唯一受益人，勞的「契仔」馮明業，今(3日) 出庭接受盤問，代表3名姊妹的律師質疑馮的正式「上契」儀式並無照片，質疑並無此事，又指馮與官母有意阻勞與外界聯絡，故未有為勞安裝電話。馮否認說法，又指勞要與外界聯絡，可借用他、女兒或工人的手機。馮又稱3名原告姊妹曾有約10次要求探望母親，除非勞不在家，有5次他都稱可以探望，惟原告姊妹卻沒有出現。法官陳嘉信聞言不禁問馮是否覺被「玩」，馮回應：「如果你咁講，係啊。」



原告為勞笑鳳(下稱：勞)的長女麥銀娣、三女麥麗萍及么女麥美華，被告為馮明業和勞笑鳳的二女麥銀麗（官恩娜的母親，下稱官母）。勞生前立下遺囑把遺產全留給馮明業，原告3姊妹要求裁定該遺囑無效。

「契仔」馮明業否認曾阻原告3姊妹探望她們的母親勞笑鳳，反指有5次應她們要求稱可以上來，原告姊妹卻沒有出現。(劉安琪攝)

(由左至右)官恩娜母親麥銀麗、妹妹官恩沂，及外婆勞笑鳳。(IG@myyk)

長女麥銀娣指母親勞笑鳳搬到粉嶺與官母同住後，與母親亦開始疏遠。(朱棨新攝)

三女麥麗萍(粉紅外套)作供時自認無方向感，認母搬粉嶺後只探過母親一次。(朱棨新攝)

么女麥美華指母親勞笑鳯對死很忌憚，不會立遺囑。(朱棨新攝)

原告的口供指官恩娜曾與外婆勞笑鳳一同到銀行辦借貸手續。(官恩娜ig圖片)

勞沒有要求安裝固網電話

「契仔」馮明業庭上確認，勞笑鳳在搬到粉嶺的雞嶺後，因「嫌麻煩」而沒有再用手提電話，亦未提出要安裝固網電話，但她有需要時可向女兒、馮及工人借用電話。

親生女兒亦沒有作出要求

原告質疑，勞過去在灣仔居住時有使用手提和固網電話，但她做完白內障手術卻開始「嫌麻煩」，指馮作為「契仔」都希望勞生活方便、自由，何不提出為勞安裝固網電話。馮則表示他未有想起此事，又反駁指勞的親生兒女均未就此提出要求。

否認與官母合謀阻勞與外界接觸

原方質疑，馮與官恩娜母親於2012年計劃阻止勞和外界接觸，一旦有人試圖接觸勞，便會向勞施壓及下逐客令，令其知難而退，馮否認。

5度稱可探方勞但原告沒出現

馮又確認，在2011年尾至2012年3月間，原告三姊妹曾致電他稱要見勞約10次，除非勞不在家，馮大約有5次均表示她們可以上來，但她們最終都沒有出現。法官聽罷不禁問：「你覺唔覺得有啲奇怪，即喺玩你啊？」馮回答：「如果你咁講，係啊。」

勞住雞嶺時外出需人接載

原告又問，勞居住在雞嶺時，若沒有馮或官母開車接載，勞只能在雞嶺村內活動。馮則指，勞可以步行至上水火車站。但問及勞有否試過步行至火車站，馮指勞有一次行到一半後截返雞嶺。原告又指，雞嶺附近沒有銀行，如果勞需要去銀行處理買賣樓宇的事情，需要馮或官母開車接載她。馮同意，但指勞亦可找其他人幫忙。

上契無留照片質疑沒有其事

原告最後提及馮的「上契」飯局，指當日儀式未有留下任何照片，質疑根本沒有「上契」一事，馮不同意。原告續指，即使「上契」真有其事，也只是官母主意，當日官母問勞：「收（馮）做契仔好唔好。」勞沒有反應，馮表示不記得。原告最後指，馮由助手、司機變「契仔」，「上契」儀式又如此秘密，質疑官母為安插人在勞身邊控制她而安排馮上契，馮不同意。

案件編號：HCAP 37/2015