官恩娜娘家爭產案｜律師指原告姊妹突擊探訪　導致官恩娜大罵外婆

藝人官恩娜的母親與她的3名姊妹就爭奪亡母勞笑鳳遺產案續審，遺囑上的唯一受益人，勞的「契仔」馮明業繼續接受3姊妹的律師盤問，律師指有次勞的么女致電稱想探勞，馮稱勞不在，惟她們3姊妹突擊上門後，見勞在家，見到她們亦很開心。律師續指官恩娜母親遂叫馮回去「睇實」，當勞提及官母及廉署舉報的事，馮即叫勞勿亂說話，後來官母更下逐客令。律師指官母因這事情緒失控，這事亦導致官恩娜把勞罵得「好甘」。馮一概否認。



原告為勞笑鳳(下稱：勞)的長女麥銀娣、三女麥麗萍及么女麥美華，被告為馮明業和勞笑鳳的二女麥銀麗（官恩娜的母親，下稱官母）。勞生前立下遺囑把遺產全留給馮明業，原告3姊妹要求裁定該遺囑無效。

庭上透露，官恩娜被指曾把外婆勞笑鳳罵得「好甘」。”图片来源：新浪微博@官恩娜Ellakoon

原告律師指，么女麥美華(圖)致電獲告知母親勞笑鳳不在家，但她們突擊上門後卻見勞在。(朱棨新攝)

勞笑鳳的「契仔」馮明業否認有其事。(劉安琪攝)

律師指官恩娜母親麥銀麗(左)當日的探訪後情緒失控。圖中為官恩娜妹妹官恩沂，圖右為勞笑鳳。(IG@myyk)

3姊妹突擊上門見勞在家

「契仔」馮明業今繼續作供，代表原告的律師指，勞的么女麥美華於2012年3月致電馮稱想探勞，馮回覆勞不在家。惟原告三姊妹突擊上門，卻見到勞在家，勞見到她們時亦表現開心。馮不同意。

官母叫馮睇實勞看她有否亂說話

原告律師續指，官恩娜母親麥銀麗知3名姊妹突擊到訪後，即叫馮回去「睇實」勞，及：「睇吓佢有無亂講嘢。」律師指馮到場後未有即時和勞等人打招呼，而是站在一旁偷聽她們在說什麼，馮否認。

勞談及官母與廉署的事馮叫勞勿亂說

原告律師續指，勞當時談及官母和廉政公署舉報等事。馮又對勞說，如果勞再亂說話，他就不會再幫勞處理事宜。勞回覆：「唔好啊。」之後就沒再談及官母的事。

官母對探訪不滿且情緒非常失控

律師指，不久後官母下逐客令，勞和三姊妹轉至村口茶餐廳繼續聊天。官母事後因探訪一事對勞很不滿，情緒非常失控且波動，引致官恩娜「鬧得婆婆（勞）好甘」。馮表示不同意。

案件編號：HCAP37/2015