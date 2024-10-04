官恩娜娘家爭產案｜律師指原告姊妹突擊探訪 導致官恩娜大罵外婆
撰文：劉安琪
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藝人官恩娜的母親與她的3名姊妹就爭奪亡母勞笑鳳遺產案續審，遺囑上的唯一受益人，勞的「契仔」馮明業繼續接受3姊妹的律師盤問，律師指有次勞的么女致電稱想探勞，馮稱勞不在，惟她們3姊妹突擊上門後，見勞在家，見到她們亦很開心。律師續指官恩娜母親遂叫馮回去「睇實」，當勞提及官母及廉署舉報的事，馮即叫勞勿亂說話，後來官母更下逐客令。律師指官母因這事情緒失控，這事亦導致官恩娜把勞罵得「好甘」。馮一概否認。
原告為勞笑鳳(下稱：勞)的長女麥銀娣、三女麥麗萍及么女麥美華，被告為馮明業和勞笑鳳的二女麥銀麗（官恩娜的母親，下稱官母）。勞生前立下遺囑把遺產全留給馮明業，原告3姊妹要求裁定該遺囑無效。
3姊妹突擊上門見勞在家
「契仔」馮明業今繼續作供，代表原告的律師指，勞的么女麥美華於2012年3月致電馮稱想探勞，馮回覆勞不在家。惟原告三姊妹突擊上門，卻見到勞在家，勞見到她們時亦表現開心。馮不同意。
官母叫馮睇實勞看她有否亂說話
原告律師續指，官恩娜母親麥銀麗知3名姊妹突擊到訪後，即叫馮回去「睇實」勞，及：「睇吓佢有無亂講嘢。」律師指馮到場後未有即時和勞等人打招呼，而是站在一旁偷聽她們在說什麼，馮否認。
勞談及官母與廉署的事馮叫勞勿亂說
原告律師續指，勞當時談及官母和廉政公署舉報等事。馮又對勞說，如果勞再亂說話，他就不會再幫勞處理事宜。勞回覆：「唔好啊。」之後就沒再談及官母的事。
官母對探訪不滿且情緒非常失控
律師指，不久後官母下逐客令，勞和三姊妹轉至村口茶餐廳繼續聊天。官母事後因探訪一事對勞很不滿，情緒非常失控且波動，引致官恩娜「鬧得婆婆（勞）好甘」。馮表示不同意。
案件編號：HCAP37/2015
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