登革熱．北上注意｜港兩周錄10宗廣東輸入　9人曾赴佛山1往深圳

政府跨部門防治蟲鼠督導委員會周三（9日）召開特別會議，商討防止登革熱輸入個案在本地擴散的措施、來年防治蚊患的工作計劃，以及因應近日發現人類感染大鼠戊型肝炎個案的跟進工作。



會上公布，衞生防護中心今年截至10月3日，共錄得77宗登革熱個案，包括73宗外地傳入（12宗來自內地），另有4宗本地感染個案。其中在9月20日至10月3日的兩周內，共錄得13宗傳入個案，當中10人於潛伏期內曾到廣東省，分別為佛山9宗及深圳1宗；另有2宗曾赴印度、1宗尼泊爾。



圖為當局過去到登革熱患者所住附近，進行滅蚊工作。（資料圖片／鄭子峰攝）

登革熱是一種風土病，在香港常見的傳播蚊媒是白紋伊蚊。 （資料圖片）

廣東單周逾1700宗 佛山、廣州及深圳較多

會議上指出，今年從外地傳入的登革熱個案已有73宗，超過去年的62宗。針對近日自廣東傳入個案增多，據廣東省疾病預防控制中心的資料，該省9月共錄得超過3,000宗本地登革熱個案，僅過去一周、即9月30日至10月6日，全省已錄得1,764宗本地登革熱個䅁，當中以佛山、廣州、深圳、江門及中山較多。

會議上指出，鑑於個案輸入風險有所增加，政府在10月初已要求各決策局及部門和業界持份者，加強全港性的防蚊及滅蚊工作，以防止登革熱在本地擴散。

人類感染大鼠戊型肝炎的確實傳播途徑尚未明，但可經接觸齧齒動物包括老鼠或其排泄物感染。（資料圖片/余俊亮攝）

人類感染大鼠戊型肝炎 食環署已進行跟進

另外， 有關近日錄得的一宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，衞生防護中心的流行病學調查顯示，病人居於紅磡，報稱沒有直接接觸齧齒動物或鼠隻，潛伏期內亦沒有外遊，屬本地感染個䅁。

因應上述大鼠戊型肝炎個案，食環署已進行跟進工作，包括到訪患者居所及周邊地方進行鼠患調查，並向居所的物業管理人員提供防治鼠患建議；及到患者居所及發病前到訪的地點視察，並加強清洗街道及防鼠滅鼠工作。

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