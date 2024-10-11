萬寧保安風波｜保安工會：可阻疑人離開　不可「箍住困住鎖住佢」

有市民周二（8日）在社交媒體控訴，指自己日前在連鎖藥房萬寧金馬倫道分店購物時，被兩名聲稱為「便衣保安」的女子指控盜竊，並被二人箍頸、扯背囊，拖行回店鋪內。萬寧翌日發聲明道歉，涉事兩人已被即日解僱。警方已接到事主報案，案件列「普通襲擊」，暫未有人被捕。



香港物業管理及保安職工總會前理事、保安導師袁思桐表示，便衣保安與制服保安持有的牌照一樣，惟前者對店鋪盜竊受過針對訓練。至於他們使用武力的原則，袁思桐指，法例上並無賦予保安搜查權，如遇到不合作的顧客，「都係要交俾警方」，又強調使用武力只是為了阻止對方離開，「唔需要箍住佢困住佢鎖住佢」。



便衣保安「唔知有定冇」 減低犯案者落手意欲

香港物業管理及保安職工總會前理事、保安導師袁思桐表示，便衣保安與一般制服保安一樣，都需持「乙類牌照」，不過角色有不同之處。

袁思桐解釋，在零售店，制服保安的目標是防止罪案，例如馬會投注站的制服保安，會防止未滿18歲人士進入；便衣保安則是「唔想人知有個保安喺到」，當罪案發生時，便可「捉人」，亦因此便衣保安未必會長期逗留在同一店鋪，「職員都未必知存在」。

袁思桐又指，正正因為不容易辨認到誰是便衣保安、「你唔知有定冇」，若有盜竊，隨時有機會被發現，這安排有助減低犯案者落手的意欲，較安排制服保安長期監視，更能減輕店鋪成本。

至於訓練，便衣保安會接受針對店鋪盜竊的訓練，例如認識相關法例、拘捕行動等，會了解「邊啲嘢做得，邊啲嘢唔做得」，「唔可以做多，唔可以做少」。

店鋪職員非「百分百安全」 同是便衣保安目標

除了顧客，店鋪職員亦是便衣保安的監察目標。袁思桐解釋，有些案件是店鋪職員協助他人犯案，例如收銀員將貨品過機時故意忽略部分貨品，事後再分配相關利益，又指部分發生在百貨公司的案件，與檔販、臨時工等有關，故「職員都唔係百分百安全」。

保安使用武力只可為阻止盜竊者離開 「唔需要箍住佢困住佢鎖住佢」

談到搜查流程，袁思桐指，如便衣保安懷疑有人偷竊，一定要讓涉事人離開店舖後才可執行職務，截停對方表明身份，並要求出示單據，需給予機會讓對方解釋。

袁思桐續指，由於法例並無賦予保安搜查權，如對方不合作，便衣保安亦只可交給警方處理，又強調只可阻止對方離開，「唔需要箍住佢困住佢鎖住佢」，或將對方拖回店鋪，只有當涉事人逃走，保安員才可追捕。

袁思桐又強調，保安使用的武力程度一定要適可而止，舉例指，如涉事人逃走，保安可嘗試使用武力阻止對方離開，但若對方放棄逃走，保安員便不能再使武力。對於有記者以顧客身分觀察店舖時，被懷疑便衣保安偷拍，袁思桐認為，店內一般有閉路電視，便衣保安毋須偷拍顧客。