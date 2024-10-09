重陽節巴士｜九巴12條特別線　城巴2線往歌連臣角　車費時間一覽

重陽節交通2024｜周五（11日）是重陽節，打算前往墳場拜祭先祖的孝子賢孫要留意各區將有特別交通措施，九巴今日（9日）表示，會增設12條特別路線方便市民前往各個主要掃墓地點掃墓，包括圓玄學院、和合石墳場及荃灣華人永遠墳場等等，而城巴亦有特別路線往歌連臣角及香港仔華人永遠墳場，相關路線資料、服務日期及車費一文看清。



10月25日重陽節，大批市民湧到紫灣墳場拜祭先人，不少人在巴士等候上墳場特別車。（張浩維攝）

▼2022年10月4日 重陽節柴灣華人永遠墳場人流不絕▼



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▼九巴重陽節12條特別路線▼

▼▼ 九巴重陽節特別路線車費及服務時間▼▼

九巴將在重陽節期間開辦12條特別路線接駁各掃墓地點，包括前往圓玄學院、和合石墳場、鑽石山墳場、將軍澳華人永遠墳場、荃灣華人永遠墳場及曾咀靈灰安置所。

．九巴重陽節圓玄學院特別路線

．九巴重陽節和合石墳場特別路線

．九巴重陽節鑽石山墳場特別路線

．九巴重陽節將軍澳華人永遠墳場特別路線

．九巴重陽節荃灣華人永遠墳場特別路線

．九巴重陽節曾咀靈灰安置所特別路線

▼▼ 城巴重陽節特別安排．東區▼▼

▼▼ 城巴重陽節特別安排．南區▼▼