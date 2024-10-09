大熊貓安安｜牆邊躺平張開腿食嫩竹　海洋公園「細心」保私隱

中央贈送香港的一對大熊貓安安和可可現正進駐海洋公園，適應新居住環境。早前海洋公園表示，大熊貓的飲食習慣在工作人員的調整下逐漸改變，廣州竹在食物比例中由三成上升至七成。園方今日（9日）上傳雄性大熊貓安安姿態休閑、躺平在牆邊大啃嫩竹的影片，看來沒有水土不服問題；不過安安躺着時腿張開，園方以心型圖案，避蓋安安生殖器，尊重牠的私隱。



海洋公園大熊貓ig專頁

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網民指安安食相大佬咁款、似「麻甩佬」

影片中，安安舒適靠牆躺在地上，左手高舉一條竹，右手則把手上的另一條竹放入口大啖咬下，用牙齒撕掉外皮，吃嫩綠部份，吃到「jep jep聲」。網民留言：「好有霸氣嘅安安⋯大佬咁款！」、「麻甩佬」。

安安吃時腿張開，難免露出「熊風」，不過園方今次考慮周到，在牠生殖器位置用心型貼圖屏蔽，保護安安私隱。

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園方早前曾表示，安安和可可來自四川，本來以四川竹為食，搬來香港後，飲食比例則加入廣州竹，從一開始的食物占比約三成，上升到現今的七成。而安安及可可性格相反，安安是活躍好動的男孩子，喜歡探索新事物，故適應較快；可可則是敏感的女孩子，形容有些「公主」性格，「鍾意有啲me time」。從影片看來，安安已適應香港新生活。