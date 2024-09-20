A350-900國泰｜專家：涉事軟管大修才會拆出　機師及飛機表現達標

國泰航空本月初一班前往瑞士的空中巴士A350客機引擎起火，民航意外調查機構周四（19日）發布初步調查稱引擎連接至燃油噴嘴的次級燃油歧管軟管損壞。工程師學會航空分部副主席詹永年今（20日）稱，涉事軟管主要供應燃料予燃燒室，附近並無可移動部件且較難接觸，故不會有一般維修檢查工作，只會在數千上萬小時飛行後，入廠大修才會拆出，相信要調查入廠大修時的裝拆程序、清洗方法及清洗物料等。他又認為今次事故中，機師及飛機表現都達標，能及時反映火災及做緊急措施。



國泰A350-900客機。(國泰航空網頁圖片)

詹永年在電台節目表示，初步調查報告提及的軟管損毀，涉事軟管作用是供應燃料予燃燒室 ，一般有十多條包圍。他稱歐洲航空安全局發出的緊急適航指令直至10月中，各大航空公司在此期間會提交調查報告，故仍在做一些主風險強制檢查，待有進一步資料才可分析原因。

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詹永年表示，喉管附近並無可移動部件，較難接觸，故一般不會有維修檢查工作，一般經過數千至一萬小時飛行後，飛機返廠進行大修才會拆出，發動機仍裝在機翼時則無法檢查。

他指事件有機會與入廠維修工作有關，包括裝拆程序、清洗方法及清洗物料等，料調查機構會就相關方向做調查。

國泰航空。（黃浩謙攝）

詹續稱，從今次事件所看，不論機師還是飛機表現，均能達到目標，起火時即時有警報，機師得知警報後已即時關掉發動機並採緊急措施，報告也提到只須1個滅火桶便能將火勢撲熄。