重陽節長假｜首日近60萬港人次出境按年多28%　僅5.6萬內地客訪港

重陽節連同周末共三日假期昨日開始，不少港人北上，根據入境處數字，昨日出境香港居民有接近60萬人次，對比去年重陽節長假周末首日，出境本港居民約46.7萬人次，多約兩成八、即13.2萬人次出境。



扣除機場出境數字，北上及到澳門的本港居民有約55萬人次，亦較去年的42.6萬人次為多近3成。



重陽節連同周末共三日假期昨日開始，不少港人北上，根據入境處數字，昨日出境香港居民有接近60萬人次。(資料圖片)

入境處表示，重陽節長周末首日，共錄得68.2萬人次出境，當中本港居民佔59.9萬人次，比率約87.8%，內地訪客佔5.7萬人次，約8.4%。

翻查資料，去年重陽節三日長周末第一天，即10月21日，整體錄得60.2萬人次出境，當中，港人有46.7萬人次，內地訪客約10.9萬人次。

入境內地旅較去年少5.1萬人次

昨日各個口岸中，最多港人經羅湖出境，有13.9萬人次，其次是落馬洲支線，有約12.9萬人次，深圳灣有約7.5萬人次。

至於入境人次方面，昨日錄得48.5萬人次，對比去年三日長假首日，多約12.3萬人次入境。當中，入境主要是香港居民，有約39.1萬人次，內地旅客佔約5.6萬人次，較去年的10.7萬人次，少5.1萬人次。