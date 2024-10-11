重陽節北上︱香港變空城？　直擊栢麗大道商舖冷清　旺角力保人潮

今日（11日）重陽節，連周六、日有三日長假期，各個出入境口岸早上充滿北上或過大海人潮。記者下午約5時到尖沙咀彌敦道視察，其中栢麗大道正舉行「18區日夜都繽紛」活動「栢麗國際美酒佳餚大道」，但協助籌劃活動的人員都指今日人流較平日冷清，屬意料之外，形容今個周末的生意額「不敢想像」。



尖沙咀彌敦道正舉行「栢麗國際美酒佳餚大道」，下午約5時可見行人不多，有協助籌劃活動的人員都指人流較平日冷清。（任葆穎攝）

上半日人口淨減少40.4萬

根據入境處資料，截至下午4時，有55.9萬人次出境及15.5萬人次入境，即人口淨減少40.4萬。在出境的人數中，在扣除經過場人數後，當中有47.7萬次港人北上內地或到澳門。

協助籌劃「栢麗國際美酒佳餚大道」的黃先生表示，今日人流較平日冷清，屬意料之外。（任葆穎攝）

栢麗大道活動籌劃人士：今日人流冷清屬意料之外

尖沙咀栢麗大道下午5時行人不多，路上正舉行「18區日夜都繽紛」活動「栢麗國際美酒佳餚大道」，設置多個飲食攤位，只有少部份行人留步查看。

協助籌劃活動的黃先生表示，今日人流較平日冷清，屬意料之外，估計不少人北上或到外地旅遊所致，又形容今個周末的生意額「不敢想像」。他續說，活動初期在美麗華商場舉行，當時頗受歡迎，但移師至柏麗大道舉行時，遇到人流明顯銳減。他希望政府部門能夠協助宣傳，推廣活動。

本地人黃先生在記者提醒下，才知道「栢麗國際美酒佳餚大道」的活動。他認為活動宣傳不足，稱夜繽紛活動對本地人不太吸引，「我對酒無咩興趣，遊客又唔會專登為咗呢樣嘢嚟。」他期望政府能舉辦更多具新意的活動，又舉例稱澳洲會有飛機表演。

服飾店店員：真係好靜 我都坐咗喺度無嘢做

一間位於柏麗大道的服飾店店員張小姐表示，由十一國慶至重陽節期間，均店內未見人流增多，平均一小時內只有一至兩組客人到訪，她笑言：「而家真係好靜，我都坐咗喺度無嘢做。」她留意到，柏麗大道的遊客比例較多，本地人則較少，估計因經濟轉差，人均消費力下降。

內地遊客陳先生和傅小姐則是第一次訪港，說希望到訪維港和星光大道等景點，又指自己會「理性消費」，不會刻意購買名牌物品。

旺角「菜街」不少人圍觀表演 朗豪坊「天梯」站滿人

旺角西洋菜南街尚算力保不失，路面擠迫，亦有許多表演者，吸引不少人駐足圍觀，一片熱鬧。地標商場朗豪坊未算十分擠擁，但亦不冷清，「天梯」依舊站滿人。

市民陳先生認為街道的擠擁情況與往日無異，「唔係個個人都北上㗎嘛！」他表示雖然身邊也有不少人北上，但仍會選擇留港「香港有香港嘅好。」另一市民吳小姐則認為，今日的街道比往日冷清，因為很多港人都北上；她自己亦有經常北上消費，但特地選擇在重陽節假期留港，免得要逼過關。她說之前試過要等兩小時過關，故寧願留港。