重陽節長假｜截至下午4時47.7萬港人北上或去澳門　按年至少多12%

今日（11日，星期五）是重陽節假期，連接周末形成三日小長假，大批港人北上或到澳門，今早各個口岸擠滿外遊市民。入境處表示，今日截至下午4時，有55.9萬人次香港人出境，在減去機場人數後，經各口岸往內地及澳門多達近47.7萬人次，比去年的「重陽節小黃金周」首日（10月21日星期六）全日多出12%。去年重陽節為10月23日星期一，因此由21日至23日也形成三日連假。



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入境處表示，今日截至下午4時共錄71.4萬人次出入境記錄，包括55.9萬人次出境及15.5萬人次入境，當中51.8萬人次為香港居民出境。

各口岸中，羅湖口岸錄最多人次，達15.2萬人次，落馬洲支線則錄14.1萬人次，其餘港珠澳大橋逾8.5萬人次，深圳灣接近8.5萬人次，香園圍口岸錄6萬人次，高鐵西九龍站亦錄5.7萬人次。

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今早多個口岸客量爆滿，甚至東鐵綫也一度須改道，大部份港人北上或往澳門。在減去機場出入境人數後，暫時錄50.9萬人次出境，當中接近47.7萬人次是香港居民，佔扣除機場後總出境人次約94%。

至於入境方面則只錄總共15.5萬人次，當中最多為羅湖口岸2.9萬人次，其次為落馬洲支線2.5萬人次及港珠澳大橋1.9萬人次。

運輸署指，預計將有大量跨境乘客使用公共運輸服務往返內地或澳門，跨境私家車亦會顯著增加，運輸署緊急事故交通協調中心24小時運作，並與相關內地單位及營辦商制定計劃加強各口岸服務，包括增加金巴和皇巴的班次，以及在港珠澳大橋口岸、落馬洲／皇崗及深圳灣口岸等在有需要時安排專用通道，保障公共交通服務暢順。

該署稱，視乎現場交通情況，落馬洲管制站及深圳灣口岸或會實施特別交通安排，署方已主動聯絡各公共運輸營辦商加大運力，預留車輛及人手應對旅客出行需要。其中， 港鐵會在9月28日至10月13日期間加強多條鐵路線的列車服務，共增加約950班車。