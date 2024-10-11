重陽節北上｜港人母女3小時經蓮塘到深圳　花200元內夾公仔買零食

重陽節三日連假今日（11日）開始，各口岸都迫滿北上人潮，香園圍／蓮塘口岸過關一度要等近一小時。下午約5時蓮塘口岸人潮才緩和，商業城及附近市集部分店舖仍有不少人排隊，包括燒肉店、牛肉火鍋店及茶飲店等。



有港人媽媽與女兒今早10時出門，經香園圍／蓮塘口岸北上，過關等了很久，下午1時才到達深圳。整個下午她們只花了約200元夾公仔和買零食，打算晚上吃完牛肉火鍋才回港。



深圳蓮塘口岸商業城對出，設有重陽節市集，檔名以繁體字書寫，相信目標對象為港人。（吳綽詩攝）

下午約5時，經香園圍／蓮塘口岸人流減少，回港的反為較多，不少人已攜着大包細包「戰利品」回港。蓮塘口岸商城亦未見擁擠，但部分店舖有不少人排隊，包括燒味店、牛肉火鍋店及茶飲店等，而附近的重陽節市集亦有不少人光顧食物檔。

家長高小姐：花100元夾公仔夾到一大袋

住荃灣的高小姐今早10時與女兒出門，經香園圍／蓮塘口岸北上。她表示過關時等了很久，苦笑道「好多人」，最終下午1時才抵達。她們去了福田會展中心，本來打算玩波波池，但沒有開放，於是去了夾公仔，花100元夾到一大袋。她另外買了些零食，指整日花費只是200元內，晚上在蓮塘口岸商城飲吃完牛肉火鍋就會回港。

她說平時一個月、放假都會來一次，因物價較低、多食物選擇。

高小姐與女兒花約100元夾了一大袋公仔，滿載而歸。（吳綽詩攝）

8人一同北上：8個人食三碗糖水都唔會俾人趕

郭先生與親友一行八人去深圳玩，他表示今早9時就過關，因此很暢通。他指除了在蓮塘口岸商業城飲食購物，亦搭地鐵去配眼鏡，一行人總共花千幾二千元。被問到在這裏消費有什麼不同，他說：「我哋八個人食三碗糖水，都唔會俾人趕。」

至於有否考慮過夜，他說「都係兜個圈」，覺得訂酒店麻煩，所以即日來回。

陳先生（左一）是電單車友，與朋友來三日兩夜，但不打算消費。（吳綽詩攝）

陳先生與3個朋友傍晚才到深圳，他表示周日（13日）參加於鶴山舉行的電單車賽，故會在內地過兩晚夜，稱因這邊場地較大，平時一星期都會來半日練習。被問到會否因此消費，他表示沒有計劃、不感興趣，覺得深圳食物沒有什麼特別，加上擔心食安問題，「我上到嚟通常都清茶淡飯」，認為香港更多選擇。