新冠病毒｜專家料將現新一波高峰　孔繁毅籲高危人士接種XBB疫苗

踏入冬季，加上新年假期將至，有專科醫生預計未來一兩個月或出現新一波新冠病毒疫情。由於最新變種病毒JN.1及XBB病毒株傳播力較其他變異株高，感染機率會更高，港大醫學院內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅表示，現時為接種新一代XBB疫苗最佳時機，呼籲高危人士及早接種，亦應考慮轉打信使核糖核酸mRNA技術疫苗。



JN.1 變異株成爲最流行病毒株

根據衞生防護中心從污水樣本中檢測出變異病毒株的比例估算，現時本港每周有約500 宗新增新冠感染個案，死亡個案介乎20至30多宗。截至1月2日，XBB變異株仍是最常見的變異病毒株，佔所有分析結果樣本約70%，惟截至1月17日，JN.1 變異株已成爲最流行的變異病毒株，佔所有分析結果樣本約94%。

傳染病專科醫生關日華：巿民不宜輕視新冠病毒

香港兒科醫學會理事會委員及兒童免疫過敏及傳染病專科醫生關日華表示，雖然現時個案少及死亡率較低，但不代表巿民毋須擔心，高危人士更應趁假期前及早接種。

他又表示，新冠病毒對兒童及長者影響後果可大可小，兒童及青少年感染新冠病後，或會出現嘶哮症、急性肺炎和急性壞死性腦炎等急性併發症；而年紀越大的長者感染新冠後的死亡率亦越高，65至69歲的死亡率為9%，而80至89歲長者的死亡率高達30%。

關日華表示，不希望再見到封區（Lockdown）的狀況，望提高接種疫苗屏障。

關日華（左）表示，新冠病毒對兒童及長者影響後果可大可小。（余月明攝）

混合疫苗保護性更高 泰國研究顯示抗體水平上升23倍

現政府疫苗接種計劃共提供三款疫苗，包括屬滅活疫苗的科興，及屬mRNA疫苗的復必泰和莫德納。港大醫學院內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅指，有泰國研究顯示，混合接種疫苗中包含mRNA 疫苗作為加強劑的組別，在一個月後體内抗體的抗受體結合域上升水平較接種腺病毒載體疫苗的組別，較接種加強劑前高，當中體内抗體的抗受體結合域水平上升可高達23倍。他又表示，安全性研究結果亦顯示，混合接種 mRNA 疫苗加強劑的副作用與其他疫苗技術平台相若。

另有新加坡研究指出，60歲以上長者以混合接種疫苗加強劑，可獲得更高抗體效價及中和抗體反應。

現時香港有2種mRNA疫苗，包括復必泰及莫德納，兩種劑型不同。（余月明攝）

巿民宜考慮轉接種mBNA疫苗

孔繁毅重申，多個研究都可見接種混合疫苗非常安全，而且接種混合mRNA疫苗的群組，在針對不同病毒株的成效都較好，市民可以因應個人身體狀況，選擇合適的疫苗。他指目前政府網上疫苗接種預約系統中，市民未能選擇疫苗品牌，他期望日後接種疫苗更普及化後，可供巿民選擇品牌。

他舉例，「溝針」是指本身打滅活疫苗，再打mRNA，研究顯示抗體更好；而非打兩針mRNA後再打滅活。因現時mRNA疫苗已出到第3代，故XBB抗原最貼近現時流行的JN.1或其他XBB變異株，效果會更好，而本身mRNA所產生的抗體免疫反應都較滅活疫苗高，但巿民都應因應身體狀況選擇疫苗。

孔繁毅表示，多個研究都可見接種混合疫苗非常安全。（余月明攝）

孔繁毅建議長者轉打mRNA疫苗

孔繁毅又表示，除非市民曾經因為接種mRNA而有過敏狀況，否則所有人都應考慮轉打mRNA疫苗以加強保護性，及更有效防止感染新冠病或併發症。他稱，「整體黎講，都係建議唔再打科興滅活疫苗，所有長者都應該轉打mRNA疫苗。」

關日華補充，現時兒童接種率不理想，只有約3成3歲以下兒童有接種，他不建議兒童接種滅活疫苗，呼籲家長如未接種3針，都應轉打復必泰疫苗，「打唔夠3針嗰啲，我會叫佢地都全部一體化轉打復必泰疫苗。」