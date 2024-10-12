首屆演藝博覽下周一開鑼　已售1300張通行證　節目上座率達七成

籌備約兩年半、耗資4200萬元的首屆演藝博覽HKPAX，下星期一至五(10月14至18日)舉行。大會表示已出售1,300張博覽通行證，所有活動合共約3萬張門票已出售或預留超過七成。



首屆演藝博覽已售出超過1,300張通行證。（藝發局提供相片）

財政司司長陳茂波2022/23年度財政預算案撥款4200萬元，舉辦香港首屆演藝博覽。行政長官李家超早前亦提及活動是下半年的盛事項目之一，目標是推動香港成為表演藝術活動交易平台。

大會表示截至十月初已出售1,300張博覽通行證，參與者為來自55個地區的藝術從業員及行政人員。國際參與者的五日個人通行證為港幣3000元，一日通行證為600元，內地及港澳參與者可享六折。持通行證人士能夠預留60個表演項目的門票、出席講座、社區導覽等。部分演出亦預留一定比例門票給公眾購買，3萬張門票中超過2萬2千張已賣出或預留給持通行證人士，約為七成的上座率。

香港作曲家高世章為首屆演藝博覽創作全新節目《琉璃之歌》。

演藝博覽包括「演博節目」、「國際精品演出」、「項目推介」、講座、展覽、文化體驗及自選廣州及深圳文化之旅。其中「演博節目」，由大會委約多名香港著名藝術家與外地藝術團體合作，創作全新節目。

香港音樂劇代表作曲家高世章，筆下著有《大狀王》、《一屋寶貝》、《四川好人》等多套膾炙人口的廣東話音樂劇。他這次出動「私伙」收藏品香水瓶，與日本佈景設計師松生紘子創作《琉璃之歌》，集原創音樂、香氛體驗和香水瓶展覽於一身。

香港作曲家高世章為首屆演藝博覽創作全新節目《琉璃之歌》。（梁碧玲攝）

另一個「演博節目」《1014 — 地水南音 x 爵士樂》，集合橫跨幾代的香港及內地創作人，包括香港著名劇場導演鄧樹榮、粵劇大師阮兆輝等，將源於清末的地水南音與西方的爵士樂共冶一爐，於香港文化中心劇場上演兩日。

《1014 — 地水南音 x 爵士樂》結合地水南音與爵士樂。(大會提供相片)

大會去年起徵集了全球300多個藝團或人員的演出提案，從中挑選了15個項目搬上舞台，由大會提供場地、技術支援、旅費及住宿津貼等。另外，香港多個主要藝團，包括中英劇團、香港小交響樂團、香港芭蕾舞團等，亦會上演經典演出。大會希望透過活動，把香港和外地演出推介給世界各地的藝術行政人員，促成商業洽談及簽訂合作協議，安排節目到外地巡演。

▼首屆演藝博覽節目▼

