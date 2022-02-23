財政預算案｜撥4200萬辦演藝博覽會　擬邀約1000名海內外藝術家

【財政預算案2022】財政司司長陳茂波今（23日）發表最新一份《財政預算案》，當中有著墨文藝發展支援，港府宣布，將撥款4200萬元舉辦首屆演藝博覽會，盼匯萃中港兩地及國際知名藝團交流。

政府消息人士透露，疫情無阻籌備工作，仍以2023年底舉辦為目標，料會邀請來自50個地區、約1000名本港、內地及外國藝術家、策展人或藝團參與，內容將如大型市集般包括展覽攤檔、對談會及表演等，公眾亦能入場與眾同樂。

政府亦將撥款3000萬元，由下年度起推行「藝術科技資助先導計劃」，鼓勵9大主要藝團應用藝術科技，



財政司司長陳茂波今日（23日）發表其任內最後一份《財政預算案》。(余俊亮攝)

陳茂波宣布，將撥款4200萬元在兩年內舉辦首屆「香港演藝博覽會」，為表演藝術界設立一個大型藝術市集，通過展覽、座談、專題討論、表演和交易等展示本地、內地及外地頂尖的表演藝術家和團體的作品，幫助內地和香港傑出的表演藝術走向國際。

2023年底舉行 設展覽攤檔

政府消息人士透露，預期首屆演藝博覽會於2023年底舉行，為時約一星期。地點則尚待確定，但初步選址傾向會議展覽等場地，博覽會內容包括不同表演藝術項目交流例如歌劇、默劇等，亦設對談會等活動，場內亦設展覽攤檔及小型舞台，營造市集般氣氛，「等大家可以共處一室。」

博覽會將邀請來自50個地區、約1000名本港、內地及外國藝術家、策展人或藝團參與。由於博覽會屬高度資助項目，參展團體將獲資助，以鼓勵參與；至於公眾收費則暫無定案，但總體原則是「與眾同樂」，會研究是否需要收費。

至於4200萬元撥款將用作場地租用、人力開支及顧問費用。

港府將撥款4200萬元舉辦首屆「香港演藝博覽會」，為表演藝術界設立一個大型藝術市集，協助走向國際。(資料圖片)

被問到疫情及封關現況下，是否仍可如期舉行，政府消息人士指，得悉港府正全力抗疫，另博覽會籌備工作仍然進行中，盼可盡快落實細節，該消息人士表明，當局並無因疫情減緩相關籌備工作，仍以2023年底舉辦首屆博覽會為目標。消息人士另補充稱，受疫情影響，全球不同地區籌辦同類型活動時亦因時制宜，例如以hybrid(混合形式)進行，包括引入線上形式。

至於《港區國安法》實施後，會否審查表演內容，政府消息人士指，相信本港及外地藝團及表演者均尊重香港法律。



另外，政府將撥款3000萬元由下年度起推行「藝術科技資助先導計劃」，鼓勵9大主要演藝團體應用藝術科技，豐富其舞台創作，政府消息人士透露，資助額非平均分配，主要以競逐方式擇優而取。

與此同時，政府會向「藝能發展資助計劃」額外注資1000萬元，鼓勵計劃下的中小型藝團進行更多藝術科技的探索。而東九文化中心則預計於明年分階段啟用，每年將預留8500萬元，支持發展藝術科技，提供有系統的培訓。政府另預留7000萬元提升康文署轄下演藝場地設備包括香港文化中心、葵青劇院等，讓藝團可以在表演項目直播或引入更多應用科技，提升觀眾體驗。