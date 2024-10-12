中一入學｜協恩中學校長：重視學生自學力、心胸廣闊　忌唔輸得

傳統直資名校協恩中學今日（12日）舉行中一入學講座，學校將於11月中起展開兩輪面試，筆試考核學生主科能力，至於面談環節。校長梁少儀表示，除了學生的學業成績，亦重視學生是否心胸廣闊、自學及與人合作的能力特質。她又提到，學校重視學生實踐校訓德育，家長要調節心態配合。



副校長周希怡表示，由於移民退學潮已回穩，預料今年將會收取大約2000份入學申請表，競爭激烈。



校長梁少儀表示，期望學生有心胸廣闊的特質，而非「唔輸得」，亦重視學生的自學能力，能否自發地學習。(洪芷菁攝）

筆試考中英數能力 不宜操練過多 免造成太大壓力

校長梁少儀表示，期望學生有心胸廣闊的特質，而非「唔輸得」，亦重視學生的自學能力，能否自發地學習。她續指，由於學校重視團體活動，如學生習慣獨處，就未必適合入讀。

副校長周希怡在入學講座上表示，中一收生設兩輪面試，首輪面試於11月16日舉行，會邀請所有提交入學申請的學生出席，作中、英、數三科評估，並不設補考。她提示學生評估是考核學生過去累積學習的經驗知識，事前不應操練過多和練習，以免造成太大壓力。

第二輪面試會於12月初至明年三月期間舉行，由校長、副校長、助理校長或老師與學生及家長面談。面試內容包括一分鐘英文自我介紹，學生的日常生活、學習經歷等，亦會因應學生回答內容隨意展開提問。她提示學生應盡量回答，避免靜默。

周希怡表示，過去每年平均收到約1,900份入學申請，由於移民退學潮已經回穩，她預料，今年將會收取大約2000份入學申請表，相信競爭激烈。

傳統直資名校協恩中學今日舉行中一入學講座。(洪芷菁攝）

過去兩年不多於10名高才通子女入學

近年大批「高才通」子女湧港入學，她表示，校方未有特地收集或統計相關數據，粗略計算在過去兩年約不多於10名的「高才通」子女入學，集中在中二至中四級。她補充，由於退學潮回穩，插班生學額亦接近飽和，故「高才通」子女入學人數有限。

至於如何支援「高才通」子女適應校園，她指，學校為插班生設由教師組成的「小隊伍」、另有社工支援學生，鼓勵他們參與學校活動，加快融入校園生活。另外，學校分班時，會特別將以普通話為母語學生編配同一班，她又鼓勵學生聽粵語歌曲、看粵語電影，輕鬆學習粵語。

體育科擬納呈分試 稱一直重視體適能 中一生開學做9分鐘跑步測試

對於教育局擬將體育課納入小學成分是美試，校長梁少儀表示，校方除利用學生面試表現作為數據參考及學科成績，亦會考量由局方提供學生在體育科排名數據，在評估學生時，有更多的參考，達到「相輔相成」效果。

她又指，學校兼顧學生參與普及運動及菁英化運動比賽，提供豐富的體育課程，亦重視學生體適能表現，例如中一新生在九月開學時會做9分鐘跑步測試。

副校長周希怡（左）表示，由於移民退學潮已經回穩，預料今年將會收取大約2000份入學申請表，競爭激烈。(洪芷菁攝）

協恩中學今年提供180個中一學額，今日12時起開放網上平台供提交入學申請表格。至本月24日截止。首輪面試於11月16日舉行，家長會於11月2日或以前經電郵收取面試通知，如改期則需於11月6日或以前通知校方。第二輪面試、體育技能或音樂試演（僅限提交了相關表格並被選中的申請者）則於11月至明年3月進行。