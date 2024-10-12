協恩中學中一入學講座　港媽稱高才通子女具競爭力　爭學位感壓力

傳統直資名校協恩中學今日（12日）舉行中一入學講座，吸引不少家長出席「取經」。其中有經「優才計劃」來港的內地家長表示，本港港教育多元化，是吸引為子女申請入學的原因。有本地家長則稱，「高才通」子女湧港就讀，憂加劇學位競爭的壓力，但自認「hea媽」，更重視子女身心成長。



傳統名校協恩中學今日（12日）早上10時舉行第一場中一入學講座，有不少家長排隊入場出席。(洪芷菁攝)

傳統名校協恩中學今日（12日）早上10時舉行第一場中一入學講座，有不少家長排隊入場出席。(洪芷菁攝)

優才計劃家長讚港教育多元化 「比較全方位」

協恩中學中一入學講座於早上10時舉行，介紹申請入學程序及面試內容，大批家長在開始前排隊等候入場。兩年前經「優秀人才入境計劃」來港、從事貿易工作的內地家長侯女士表示，香港教育很多元化，除了學業，還包括體育、音樂、領導能力的培養，形容「比較全方位」。

近年多「高才通」申請人子女來港讀書，本地生家長吳女士擔心會增加學位的競爭壓力，因高才通家長的背景基礎不差，加上內地催谷成績的風氣，他們子女甚具競爭力，「大陸嗰邊係好chur，又補習，又逼小朋友……好有競爭力，對我哋香港嘅學生都會形成壓力，爭位都好麻煩。」

雖然入學競爭壓力增加，不過她自認是「hea 媽」，更重視小朋友身心健康成長，未有為女兒報讀補習班。她續指，女兒就讀名校小學，成績名列三甲，一向讀書自律，又按女兒興趣，每月花兩千多元為她報名樂器班，包括鋼琴及木琴。

▼協恩中學入學講座▼

