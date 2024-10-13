眼科醫學院聯眼科學會辦活動　籲市民留意眼睛外觀慎防甲狀腺眼病

眼凸、重影、眼乾、眼瞼退縮，都是甲狀腺眼病的症狀。香港眼科醫學院及香港眼科學會今日（13日）舉行公眾教育活動，指出甲狀腺眼病與甲狀腺功能無直接關係，即使甲狀腺功能正常，同樣有機會患上甲狀腺眼病，香港有5至7%的甲狀腺眼病患者就是這種情況。



兩機構又指出，甲狀腺眼病發病初期屬最佳治療時機，但華人患者的發炎症狀較不明顯，加上華人膚色較深、皮膚和結膜組織較厚，早期的眼眶變形亦較難察覺，故本地患者容易錯過早期治療的黃金時間，建議市民應多加留意眼睛外觀，一旦出現重影、眼凸、眼瞼退縮，應及早向眼科專科醫生求診。



香港眼科醫學院及香港眼科學會今日（13日）舉行公眾教育活動，指出甲狀腺眼病與甲狀腺功能無直接關係，即使甲狀腺功能正常，同樣有機會患上甲狀腺眼病，香港有5至7%的甲狀腺眼病患者就是這種情況。（受訪者提供）

重影、眼睛不適、眼乾、眼紅及角膜病變、眼睛變形，都是甲狀腺眼病的常見症狀，有機會影響視力、眼睛外觀及眼睛功能，更可導致嚴重併發症，例如視神經受壓、眼壓高（繼發性青光眼）、角膜損傷潰瘍，威脅視力，甚至致盲。

香港眼科醫學院及香港眼科學會舉行公眾教育活動，指出甲狀腺眼病與甲狀腺功能無直接關係，兩者都是因免疫系統失調所致，即使甲狀腺功能正常，同樣有機會患上甲狀腺眼病，香港有5至7%的甲狀腺眼病患者就是這種情況。

兩機構指，男性、50 歲以上、吸煙或二手煙、壓力大、醫源性的甲狀腺功能下降者，均屬甲狀腺眼病的高危人士，建議他們要多加留意自己的眼睛健康。

甲狀腺眼病發病初期屬最佳治療時機，但華人患者的發炎症狀較不明顯，加上華人膚色較深、皮膚和結膜組織較厚，較耐痛；眼眶較小及扁平，眼球突出度相對較低，早期的眼眶變形亦較難察覺，故本地患者容易錯過早期治療的黃金時間。

兩機構建議市民應多加留意眼睛外觀，一旦出現重影、眼凸、眼瞼退縮，應及早向眼科專科醫生求診。眼科專科醫生會配合不同檢查，包括臨床評估，患者舊照，有需要情況下配合眼眶磁力共振掃描，評估眼腔組織的變形程度。

資深藝員程可為10多年前曾患上甲亢及甲狀腺眼病，呼籲市民及病友出現任何不適或懷疑症狀，宜及早就醫。（受訪者提供）

資深藝員程可為10多年前患上甲亢，其後一隻眼出現甲狀腺眼病假凸眼（上眼瞼退縮）症狀，經醫生建議，接受甲狀腺切除手術，切除三分之四的甲狀腺組織，而假凸眼的情況，則在眼科專科醫生建議下定期接受上眼瞼肉毒桿菌注射一年半後始有改善，至今仍需定期覆診及服用甲狀腺素補充藥物。

經歷這次患病，程可為希望透過自身經歷呼籲市民及病友，出現任何不適或懷疑症狀，宜及早就醫，又鼓勵病友應積極接受治療及聽從醫囑，保持樂觀心態。