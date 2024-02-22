奧比斯眼科飛機醫院抵港　展示設教室、手術室及康復室的飛機

慈善機構奧比斯標誌性的眼科飛機醫院，相隔8年今日（22日）再抵港，舉辦一連9日「奧比斯．協成行眼科飛機醫院愛心行 2024」，展示一架由貨機改裝而成、集教室、手術室及康復室等醫療設備於一身的小型教學醫院，如何扭轉無數眼疾病人的命運。



+ 1

奧比斯表示，眼科飛機醫院於全球11個國家建立起63個救盲項目，過去9年向醫護人員提供逾40萬次培訓，向眼疾病人配發超過50萬副矯視眼鏡，以及進行逾2,800萬場眼睛篩查。

奧比斯表示，過去3年疫情，奧比斯眼科飛機醫院無法啟航前往各地救盲，故將醫護培訓轉為線上進行，同時派員繼續前往不同地區，令救盲工作未有因疫情衝擊而停歇；疫情後，飛機醫院即前往各地進行培訓及救盲，訪港之旅後，將會前往蒙古及孟加拉對抗當地盲疾。

+ 1

奧比斯行政總裁Mr. Derek Hodkey表示，奧比斯透過眼科飛機醫院走訪全球多個地區，除了為偏遠地區醫護進行培訓，亦都邀請眼疾病人登機進行手術及治療，希望透過是次飛機醫院抵港開放參觀，邀香港市民與飛機團隊親身交流，讓大眾更進一步了解奧比斯的工作。

協成行發展有限公司董事總經理方文雄表示，公司認同奧比斯的服務理念，透過今次合作，希望向大眾推廣護眼教育，更為有需要人士成就光明色彩的未來。