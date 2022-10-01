疫下九西聯網眼科最長輪候3.3年　換人工膝關節新界西等8.5年

撰文：呂穎姍
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受新冠肺炎疫情影響，醫管局多項專科門診穩定新症及手術輪候時間持續增加，當中九龍西眼科專科門診為「重災區」，第二優先類別個案輪候時間中位數僅有四成人達標，九成的穩定新症輪候時間可達3.3年（173星期），較去年同期多逾一年。
另外，人工全膝關節置換術的最長輪候時間亦較去年上升16個月，要等上6年才可接受手術，其中新界西聯網更要等上8.5年（103個月）才可做手術。

管局不少服務按年明顯下跌，住院、專科門診及基層醫療等服務量均少於預期。（資料圖片／吳鍾坤攝）

醫管局公布上年七月至今年六月的「關鍵績效指標報告」，主要受疫情影響，醫管局不少服務按年明顯下跌，住院、專科門診及基層醫療等服務量均少於預期。八大專科門診的穩定新症，五科的輪候時間均增加，分別為眼科、婦科、外科、精神科及兒科，當中眼科專科門診穩定新症輪候時間平均為2.75年（143星期）。

九龍西眼科專科門診繼續成為「重災區」，第二優先類別個案輪候時間中位數，即八星期內可見醫生，僅有四成人達標，穩定新症90百分值數的輪候時間更達3.3年（173星期），較去年同期多逾一年。

乳房造影檢查穩定個案最長等3.8年

另外，人工全膝關節置換術的90百分值數的輪候時間亦較去年同期上升16個月，要等上6年才可接受手術，其中新界西聯網更要等上8.5年（103個月）才可做手術。至於，診斷性電腦斷層掃描（CT）穩定個案的90百分值數的輪候時間由去年同期3年半急升至逾4.25年；乳房造影檢查穩定個案的90百分值數的輪候時間亦上升至3.8年。

醫生及護士離職數宇仍然高企，醫生上年七月至今年六月醫生的流失率達8.1%，為歷來新高。（資料圖片／張浩維攝）

疫下醫生流失率歷來新高達8.1%

值得留意的是人手方面，醫生及護士離職數宇仍然高企，醫生上年七月至今年六月醫生的流失率達8.1%，為歷來新高；護士的流失率亦達9.9%，醫管局整體職員流失率達12.4%。

醫管局在報告中表示，已推行短期及中長期的措施如加強特別酬金計劃（SHS）及公私營協作計劃（PPP） 等，又指隨著當地疫情的緩和，今年年第二季度專科門診服務的新症預約量已回升，措施的實施效果預計仍需要一段時間才能充分體現。

香港社區組織協會幹事彭鴻昌認為，醫管局應大刀闊斧推動公私營協作計劃（PPP）。（資料圖片）

社區組織協會擔任社區組織幹事彭鴻昌表示，因新冠肺炎疫情關係，已積壓太多個案，專科門診穩定新症及手術輪候時間較疫情前升逾倍，惟醫管局人手方面流失情況嚴峻，難以「追落後」。

他認為，現時公立醫院雖然有推行公私營協作計劃，但推行多年，成效仍然不大，只有數十項的手術及項目有推行計劃，促港府應大刀闊斧推動公私營協作計劃，如增加撥款予醫管局推動計劃，

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