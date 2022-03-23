兩年輕新冠死者患「甲狀腺風暴」　醫生指長期病患死亡率高達75%

第五波疫情至今，先後有兩名患甲狀腺疾病的確診者死亡，包括一名8歲女童及一名29歲男子。那麽究竟什麼是甲狀腺風暴？甲狀腺疾病的確診者是否死於新冠？家庭醫生林永和為市民拆解一二。



家庭醫生林永和表示，甲狀腺風暴為罕見併發症，且難以醫治。（資料圖片 / 鍾偉德攝）

林永和表示，甲狀腺失調（又稱甲狀腺亢進）即甲狀腺素分泌過多，患者多為20幾歲的年輕女性，男性患者患病率較低，一般患病後情況亦較嚴重。患者通常會出現心跳加速、氣促、出汗、暴瘦等症狀。

甲狀腺失調能夠食藥控制，惟若控制不好，游離甲狀腺素的比例高，就有機會引致甲狀腺風暴。

甲狀腺失調（又稱甲狀腺亢進）即甲狀腺素分泌過多，患者多為20幾歲的年輕女性。（圖片：freepik）

林永和指出，甲狀腺風暴為罕見併發症，且難以醫治。患者通常會出現心臟劇跳、發燒及血壓高病徵，並對心臟造成嚴重負擔。患者若未及時發現及治療，可引致死亡。成人死亡率約10%至20%，而長期病患的死亡率更達75%。

兩名帶有新冠病毒的死者，患有「甲狀腺風暴」，包括一名死亡的8歲女童，生前患有甲狀腺疾病，曾因發燒及輕微頭痛求診，結果快速測試呈陽性，獲處方藥物後回家，後來病情惡化並死亡。而今日公布的（23日）29歲男子，生前患有甲狀腺失調，因發燒、腳腫和氣促求診，並被診斷為甲狀腺風暴，後來在周四（3日）檢測呈陽性。

29歲的死者，是死於新冠病毒，還是死時帶有新冠病毒？林永和稱，患者本身有甲狀腺失調病歷，1月已經到醫院求醫，發現為甲狀腺風暴，之後才染疫。他表示，患者未染疫前已病情反覆，一個月亦未能穩定病情，因此未必是死於新冠。

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