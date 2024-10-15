施政報告2024｜數說平行時空的兩個香港　5組你關心又擔心的數字

2023年《施政報告》提出拼經濟、謀發展、惠民生、添幸福，政府指目的是讓市民生活得更好。12個月過去，政府稱努力推動各界主動識變、應變、求變下，社會到底變了什麼，市民生活變好還是變差了？《香港01》蒐集了10組涉經濟民生貼身數字，用數字帶大家走進「兩個香港」、細味感受大不同的「平行時空」。



無論周末、長假甚至是平日，港人愛北上，有人說港人到內地消費是很正常轉變，變幻才是永恆。然而，最新數據，北上港人及南下內地客逆差對比去年10月擴大，同一時間，本地「執笠潮」持續，今年頭8個月，公司解散及成立比例是1：1.2，即「執10間只開12間」。5組你需要關心或許又擔心的數字，和你數說。



香港與內地全面恢復通關後，香港市民北上消費的熱情不斷升溫，過去12個月，北上南下逆差由去年10月上一份施政報告發表時的約265萬人次，擴大至上月的445萬人次。（資料圖片/夏家朗攝）

1.北上南下逆差擴大 最新單月逾445萬人次

香港與內地全面恢復通關後，香港市民北上消費的熱情不斷升溫，過去12個月，北上南下逆差由去年10月上一份施政報告發表時的約265萬人次，擴大至上月的445萬人次，在同一周期內，今年3月的 逆差最大，達471萬人次。不過，內地客來港數字也有回升，今年7月有365萬人次內地客訪港，是整個統計周期最高。

他們有話兒：

（港人）返內地可以睇病、工作，唔一定係旅遊，反而內地客南下多數多數係嚟港旅遊，兩批數字難以直接比較。。 旅遊促進會總幹事崔定邦

公司註冊處的公司成立與解散數數字顯示，今年頭8個月有76,707間公司解散，成立總數則有92,674間。（資料圖片/吳美松攝）

2.結業潮｜頭8個月7.6萬間公司解散 甲級寫字數空置率升

近月，無論是大集團抑或小店，不時傳來逃不過結業浪潮的消息，帶動Facebook一個執笠結業消息關注組也突然爆紅。公司註冊處的公司成立與解散數數字顯示，今年頭8個月有76,707間公司解散，成立總數則有92,674間，如以近來很多人掛在咀邊的公司解散與成立比例換算，比例是1：1.2，即「執10間只開12間」，比起李家超6月時引用今年4月的單月數據「數字上話俾我聽，10間唔做，就有16間開番」，比例似乎並非這麼「樂觀」。

至於甲級寫字樓空置率，8月底的最新數字為13.4%，雖然是連升3個月後首回落，但比上一份施政報告時的12.6%上升。

甲級寫字樓空置率，8月底的最新數字為13.4%，雖然是連升3個月後首回落，但比上一份施政報告時的12.6%上升。（資料圖片）

3.貨櫃吞吐量接年7連跌 零售業銷貨額跌足6個月

今年4月，國際航運界研究機構Alphaliner公布2023年全球港口吞吐量最新統計數據，本港貨櫃碼頭吞吐量跌至第11位，是有紀錄以來首次跌出十大。運輸物流局在Alphaliner的排名公佈後一天，透過社交媒體回應指香港港口實力綜合而全面，不應單單以吞吐量排名去量度。雖則如此，今年頭8個月，香港的貨櫃吞吐量，已連續7個月錄得按年跌幅。

另一項反映市道的數據，零售額連跌6個月，最新的8月零售表現遜預期。政府統計處公布，8月的零售業總銷貨價值的臨時估計為292億元，按年下跌10.1%，遜於市場預期下跌9%。扣除其間價格變動後，零售業總銷貨數量的臨時估計按年跌11.8%，亦遜於市場預期下跌10.1%。

4.私人住宅樓價指數向下

《施政報告2023》落實為3大樓巿「辣招」減辣，到今年《財政預算案》宣布全面「撤辣」，此些舉措一度迅速推高交投量，卻被指「旺量不旺價」，反彈勢頭只是曇花一現。差估署最新公布7月私人住宅售價指數，跌破300大關，報296.8點，按月跌近1.9%，創自2016年以來新低，而以季度計，今年第二季住宅售價指數為305.9點，按年比跌了跌近13%

5.學童自殺個案按年升46%

學童自殺，一宗都嫌多，學童自殺情況自去年起已有惡化趨勢，當局於去年12月1日推出學校為本三層應急機制，但根據香港自殺報道資料庫統計，去年10月至今年9月的12個月，有41宗19歲以下人士自殺身亡個案，與2022年10月至去年9月12個月的28宗比較，多46%

他們有話兒：