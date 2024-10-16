施政報告2024｜懶人包一文看清　訂簡樸房、減烈酒稅、提高按揭

【施政報告2024/施政報告懶人包】行政長官李家超今日（16日）發表其任內第三份施政報告，封面沿用綠色，繼續是12字主題：「齊改革、同發展、惠民生、建未來」，重點著墨房屋、旅遊及經濟範疇，《香港01》綜合一文看清最新措施。



10月15日，行政長官李家超在行政會議開會前見記者，展示2024施政報告封面。（蘇煒然攝）

施政報告2024｜金融及經濟措施

・構建國際黃金交易中心，推動大宗商品交易設立認可倉庫

・推動「轉數快」與內地支付系統互聯，便利兩地居民實時小額跨境支付

・優化「新資本投資者入境計劃」，即日起容許投資5,000萬元或以上豪宅

・即日起，進口價200元以上的烈酒，稅率由100%減至10%；進口價200元或以下的烈酒，稅率則維持不變

・准「中小企融資擔保計劃」的借款企業申請最多12個月「還息不還本」

・向「BUD專項基金」注資10億元

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李家超預告2024施政報告封面沿用綠色。（蘇煒然攝）

施政報告2024｜交通發展

・發展「低空經濟」，與內地商討建設低空跨境航線

・預留約7.5億元，資助的士和專營巴士公司購置電動車

・全力推展三個智慧綠色集體運輸系統項目，估計提早三年落成啟德項目

・擴大「機場城市」規模超過一倍，機場三跑今年內完成

・東莞「香港國際機場東莞空港中心」第一期永久設施首階段建設明年底完成

施政報告2024｜創科發展

・設立100億元「創科產業引導基金」，撥15億元優化「創科創投基金」

・開展籌備建設第三個InnoHK研發平台

2024施政報告的12字主題。（李家超Facebook相片）

施政報告2024｜醫療發展

・擴展「1+」審批機制至所有藥物

・擴展「長者醫療券大灣區試點計劃」至大灣區九個內地城市

・推出社區藥房計劃，方便市民獲取價錢相宜的基層醫療藥物

・擴大「慢性疾病共同治理先導計劃」至血脂檢查

・制訂「精神健康分層護理模式」，醫、教、社協作作清晰定位和分工

・重整母嬰健康及家庭計劃服務，加強生育輔導及育兒教育

《施政報告》提出，更新「人才清單」，加入推動「八大中心」所需人才。(資料圖片)

施政報告2024｜人才措施

・更新「人才清單」，加入推動「八大中心」所需人才

・「高端人才通行證計劃」大學名單加入13間，首個簽證期限由兩年延長至三年

・優化「一般就業政策」和「輸入內地人才計劃」，新增渠道吸引指定技術工種專才來港

・延長本港大學的大灣區校園畢業生納入「留港╱回港就業安排」的試行安排

施政報告2024｜教育措施

・設立「香港未來人才深造獎學金計劃」，2025/26學年起，每年為最多1 200名修讀指定研究院本地學生提供獎學金

・打造「留學香港」品牌，宿舍配套推出先導計劃

・2026年上半年公布「北都大學教育城概念發展綱要」

・撥款20億元設立教師專業發展基金

▼10月3日 居屋2024首日開始接受申請▼



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施政報告2024｜協助青年置業和發展措施

・下一期起為申購居屋的40歲以下白表青年家庭及一人申請者分派多一個抽籤號碼

・下一期白居二計劃起，增加1 500個配額，全數撥予40歲以下的青年家庭及一人申請者

・在啟德社區隔離設施設立「青年驛站」旅舍和青年文化藝術交流空間等配置

施政報告2024｜文化及體育發展

・推廣西九文化區為國際文創商業盛事場地，並打造成為必到文創旅遊地標

・研究為體育爭議設立解決制度，推廣體育仲裁，發揮香港爭議解決的體系優勢

・興建一個可舉辦國際級別比賽的游泳館和一個設有劍擊訓練及比賽設備的體育館

・新興體育活動資助先導計劃恆常化

・重新檢視香港大球場改建計劃，確保啟德體育園和香港大球場發揮協同效應

▼10月15日 李家超展示新一份施政報告▼



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施政報告2024｜旅遊措施

・推動熊貓旅遊、賽馬旅遊

・制訂十八區美食指南，舉辦美食盛事，推廣地區美食

・香港仔避風塘擴建部分、前南丫石礦場和紅磡站臨海用地項目推動遊艇旅遊

・已向中央提出恢復深圳「一簽多行」及擴「一周一行」

北部都會區將預留用地供第三所醫學院及綜合醫教研醫院的發展。(資料圖片)

施政報告2024｜北部都會區

・北都公路（新田段）預計2036年開通

・爭取自2026至27年起陸續推出約20公頃新創科用地

・試行「片區開發」模式，加快北都建設，物色三個佔地10至20公頃的片區為試點

・探討試行港深兩地園區特定人員便捷過境；利用無人低空運輸，方便物資跨境流動

・預留用地推動「北都大學教育城」、第三所醫學院及綜合醫教研醫院的發展

《施政報告》提出立法制訂「劏房」出租制度，合標單位名為「簡樸房」(資料圖片)

施政報告2024｜房屋政策

・公屋綜合輪候時間可在2026/27年度降至四年半

・未來五年總體公屋供應量將達18.9萬伙

・立法制訂「劏房」出租制度，合標單位名為「簡樸房」，須有窗、獨立廁所、面積不少於8平方米

・公屋和資助資助出售單位的比例逐步調整至六比四

・下一期推出的綠置居及居屋開始，向前兩次曾連續申請同一類別資助出售單位、而未能成功購買的申請人，提供多一個抽籤號碼

・提高富戶額外租金及降低富戶入息限額，將居屋綠白表比例由現時調整至五比五

・明年1月推出「善用公屋資源獎勵計劃」，為舉報濫用公屋的人士提供獎賞

・住宅及非住宅按揭成數上限一律調整至七成，供款與入息比率上限一律調整為五成。

・穩慎推展交椅洲人工島建設，年底前啟動項目填海部分的環評程序，目標明年完成審批，相關詳細工程設計今年內會開展

政府明年推出為期三年「綜援」長者入住廣東省安老院的試驗計劃。(資料圖片)

施政報告2024｜勞工及社福措施

・推出第三期「共創明『Teen』計劃」，招募4 000名學員

・ 明年推出為期三年「綜援」長者入住廣東省安老院的試驗計劃，每名合資格長者每月可獲5,000元資助，名額共1 000個

・成立四間「社區親子中心」

・恆常化「關愛隊」的撥款，並在下一期撥款，增加資助金額五成

・培訓局課程明年初開始不再設學歷上限

・研究MPF「全自由行」具體方案

施政報告2024｜環保政策

・投入3億元推出新計劃，資助私營機構安裝高速充電設施，至2030年累計裝置3 000個高速充電器

施政報告2024｜國家安全、強化管治

・強化中小學的中國歷史和國家地理教育，內地交流增加愛國歷史元素

・強化跨政策統籌體系機制，設立4個工作組，就發展低空經濟、旅遊熱點作跨政策統籌