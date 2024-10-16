施政報告2024．惠民｜烈酒稅減9成　助青年買居屋　推「簡樸房」

【施政報告2024/施政報告直播/李家超/施政報告2024重點/施政報告2024懶人包/施政報告2023回顧】行政長官李家超今日（16）發表其任內第三份施政報告，《香港01》整合今年政府「派糖」政策，基層、打工仔、中產有望受惠，即睇哪一項關你事！



10月16日，行政長官李家超發表其任內第三份施政報告。(歐嘉樂攝)

10月15日，行政長官李家超在行政會議開會前見記者，展示2024施政報告封面。（蘇煒然攝）

施政報告2024｜烈酒稅勁減9成

現時香港對烈酒（酒精濃度多於30%的酒類）徵收進口價100%的稅款。為促進烈酒貿易，帶動物流和儲庫、旅遊和高端餐飲消費等高增值產業發展，政府參考取消紅酒稅帶動紅酒貿易的成功經驗，即日起，進口價200元以上的烈酒，200元以上部分的稅率由100%減至10%，而200元及以下部分，及進口價在200元或以下的烈酒，稅率則維持不變。

施政報告2024｜居屋白表青年家庭申請者下期起多一個抽籤號碼

房委會由下一期起為申請購買居者有其屋計劃（居屋）單位的40歲以下白表青年家庭及一人申請者分派多一個抽籤號碼；並由下一期白表居屋第二市場計劃起，增加1,500個配額，全數撥予40歲以下的青年家庭及一人申請者。

施政報告2024｜推動銀色消費提供長者折扣及保障長者消費權益

銀髮市場增長迅速，長者樂齡產品和服務需求不斷擴大，開拓新的產品和服務可滿足長者需要，提升其生活質素，更帶來商機。政府將成立「促進銀髮經濟工作組」，由政務司副司長任組長，循五範疇推出措施：

包括促進「銀色消費」——與各界構建樂齡友善消費，鼓勵在業務上加入銀髮經濟元素，例如長者折扣，並保障年長消費者權益；

推廣「銀色財務及保障安排」 —— 協助長者作妥善財務安排並加強保障，包括推廣香港按揭證券公司轄下的退休理財產品、長者投資者教育等。

施政報告2024｜未來5年公營房屋供應達18.9萬伙 公屋輪候縮至4.5年

李家超表示，連同「簡約公屋」在內，未來五年 (即2025/26至2029/30年度)，總體公營房屋供應量將達189,000伙，較本屆政府上任時的五年期增加約80%。過去兩年, 公屋平均輪候時間下降了半年，由高峰6.1年下降至五年半。隨着「簡約公屋」於明年起陸續落成,公屋綜合輪候時間可在2026-27年度共減少一年半, 降至四年半。

「提前上樓計 劃」至今為超過2,000個家庭提前5至9個月上樓，為受惠者節省近5,000萬元租金開支。在2027-28年度及之前，將共有另外約10,000個單位可提早上樓。

此外，首批位於元朗攸學路約2,100個單位的「簡約公屋」，將在明年第一季落成入伙。明年會共有約9,500個單位落成，全部約30,000個單位2027-28年度前會落成。

施政報告2024｜為「劏房」立法定出租制改名「簡樸房」 須有窗與獨立廁所

「解決劏房問題」工作組已提交報告，政府決定以立法方式制訂住宅樓宇分間單位的出租制度，合標單位將名為「簡樸房」。

現時不同分間單位（即劏房）的情況差異很大，包括在消防、通風、面積，以至是否有獨立廚廁或廚廁合併等方面，有必要訂立最低標準，取締不適切單位。現約有110,000戶人居住在劏房，顯示劏房有實際需求。

不合標劏房必須改建成合標的「簡樸房」,由專業人士確認並申請認證，否則業主將不合標單位出租便要負刑事責任，住客則不須負法律責任。法例會設寬限期,期間不就違法出租採取執法行動。

政府會設登記制度，讓已登記業主享有寬限期。登記制度只接受現有的出租劏房登記；新進入市場的劏房單位必須申請認證為符合標準的「簡樸房」才可出租,因此不需給予改建寬限期。由於新進入市場的劏房必須是已獲認證的合標「簡樸房」，而已登記的現有單位必須改建為合標的「簡樸房」，否則寬限期過後業主繼續出租不合標單位便屬違法，相關單位會有序被取締。因此不合標的劏房數目會逐步減少，直至清零。

政府建議「簡樸房」的標準包括必須有窗、有獨立廁所、面積不少於8平方米等。工作組組長財政司副司長及副組長房屋局局長會公布細節，並諮詢立法會及持份者，制訂立法內容及登記時間表等措施。

施政報告2024｜增公屋和資助房屋比例 助市民置業上樓

房委會會進一步完善充實置業階梯，回應市民置業需求，包括：

調整公屋（包括綠表置居計劃（綠置居））和資助出售單位的比例

房委會正檢視未來十年中後期落成的公營房屋項目，目標把公屋和資助出售單位的比例，由現時七比三逐步調整至六比四；

增加屢次向隅者購買資助出售單位機會

由下一期推出的綠置居及居屋開始，向前兩次曾連續申請同一類別資助出售單位銷售計劃而未能成功購買單位的申請人，提供多一個抽籤號碼；

加速公屋單位流轉

房委會將收緊公屋富戶政策，提高富戶額外租金及降低富戶入息限額，讓公共資源適當用在需要幫助的申請人，同時將居屋綠白表比例由現時四比六調整至五比五，鼓勵更多公屋租戶購買居屋。

施政報告2024｜放寬物業按揭貸款成數上限至70%

考慮到最新經濟及金融環境，在繼續維持銀行體系穩定的前提下，金管局將放寬住宅物業的按揭貸款條件，不論物業價值、是否自用或公司持有以及買家是否「首置」，按揭成數上限一律調整至七成，供款與入息比率上限一律調整為五成。至於非住宅物業，有關按揭成數上限及供款與入息比率上限亦會調整至同樣水平。

施政報告2024｜制訂社區藥物名冊及推出社區藥房計劃

政府會全方位推進基層醫療發展，包括：立法強化基層醫療管治架構，賦權基層醫療署設立質素保證及監察機制；

制訂社區藥物名冊及推出社區藥房計劃，配合集中採購和社區網絡，令市民可以更方便地獲得價錢相宜的基層醫療藥物；

訂立全生命周期健康促進策略，按不同年齡和健康狀況制訂市民健康管理計劃；重整母嬰健康及家庭計劃服務，加強生育輔導及育兒教育，促進健康生育；

強化「全校園健康計劃」，為每間學校建議針對性校本措施，改善體能活動和飲食等安排，提升學生身心健康；更多地區康健站擴充為中心並擴展服務網絡，整合婦女健康中心和長者健康中心服務；

擴大「慢性疾病共同治理先導計劃」至血脂檢查；定位醫管局普通科門診專為弱勢社群提供全面基層醫療服務；針對常見癌症以風險為本逐步制訂篩查計劃，包括乳癌篩查、研究人工智能協助肺癌篩查，以及推行乙型肝炎篩查以防治肝癌；

推出「青少年護齒共同治理先導計劃」鼓勵預防牙患，及「社區牙科支援計劃」加強為弱勢社群包括有經濟困難長者提供牙科服務，接替關愛基金牙科資助項目，並為學前兒童增設預防性牙科服務；及繼續推行控煙。

修例要求所有醫護提供者須將重要健康數據存入市民的個人醫健通戶口，令市民有更整全的電子病歷以加強醫療服務連貫性。

施政報告2024｜擴展「社區客廳試行計劃」

在明年於「劏房」戶集中的地區新增3個社區客廳，預計惠及約1 300個目標住戶，每年為約20萬人次提供服務。若計及已推出的4個社區客廳，預計可為約3 050個劏房戶每年約47萬人次提供服務；

施政報告2024｜優化「在校課後託管服務計劃」

今個學年起，涵蓋範圍由50間小學擴展至超過110間小學，讓學生可在課後留校獲託管及學習支援，更方便家長外出工作；視乎實際需要和成效，我們計劃在2025/26學年鼓勵更多學校參加計劃，名額不設上限；及

施政報告2024｜明年推綜援長者廣東安老試行計劃 每月可獲資助$5000

資助綜合社會保障援助（綜援）長者入住廣東省安老院，明年推出為期三年的試驗計劃，資助選擇赴粵養老的綜援受助長者入住指定在粵院舍。每名合資格長者每月可獲5,000元資助，名額共1 000個。

施政報告2024｜「長者院舍照顧服務券計劃」服務券增兩成至6,000張

政府會把「長者院舍照顧服務券計劃」服務券總數增加兩成至6,000張，讓更多體弱長者無須輪候即可入住自選安老院，接受政府資助的護理服務。

施政報告2024｜全港設立14間綜合社區康復中心

進一步加強殘疾人士康復服務，包括：在全港設立14間「綜合社區康復中心」，增加1 280個服務名額，以綜合個案管理模式，因應個別殘疾人士的需要及康復進度提供適切支援；增設90個朋輩支援工作員職位，加強對殘疾人士及其照顧者的朋輩支援；

在新界東增設殘疾人士地區支援中心；及增加約1 040個日間、住宿及學前康復服務名額，並研究在空置的幼稚園校舍設立特殊幼兒中心。

施政報告2024｜再增1所資助獨立幼兒中心 提供100個日間幼兒照顧名額

政府會再增設1所資助獨立幼兒中心，提供100個日間幼兒照顧名額，並把「鄰里支援幼兒照顧計劃」的服務名額增加兩成半至2,500個，受惠兒童人數會增至25,000 人。

施政報告2024｜撥款3億資助私營機構安裝高速充電設施

政府大力推行綠色運輸，透過「EV屋苑充電易資助計劃」和寬免總樓面面積安排，估計2027年中前提供約20萬個充電停車位。政府會投入3億元推出新計劃，資助私營機構安裝高速充電設施，至2030年累計裝置3,000個高速充電器。

李家超預告2024施政報告封面沿用綠色。（蘇煒然攝）