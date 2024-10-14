幼稚園概覽出爐　新學年少20間幼稚園　有學校一年雜費逾8000元

教育局今日（14日）公布新一年《幼稚園概覽》，全港共有約990間幼稚園，較去年續少約20間、即減約2%。部份幼稚園上學年雜費最高可超過8000元，茶點費一年達3780元。



新學年全港共有約990間幼稚園，較去年續少約20間、即減約2%。(資料圖片)

《幼稚園概覽》臚列全港學校基本資料，供家長查閱核准收費如學費及膳食費。根據新一份概覽，部份學校去年收取的雜費較高昂，例如獲政府資助、參與幼稚園教育計劃的沙田真理浸信會榮光幼兒園，茶點收費為一年3780元，課本、練習簿和作業等介乎2294元至3383元，連同校服等，整體雜費最高可達8187元。

至於前稱坪石英皇幼稚園、位於觀塘的歡樂創意幼稚園，一年雜費最高可達7582元，包括茶點收費介乎1800元2800元、書簿費為2726元。

位於屯門的雅麗斯英文幼稚園，茶點收費為2274元，書簿費則是3602元，全年整體雜費收取6837元。

教育局表示，概覽涵蓋全港約990所幼稚園的資料，包括參加幼稚園教育計劃的幼稚園名單。所有參加計劃的幼稚園均須接受質素評核，以確保質素，概覽會顯示已完成質素評核的幼稚園是否已達到指定標準，並提供連結至最近期的質素評核報告。