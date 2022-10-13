幼稚園概覽2022/23學年｜全港幼稚園半日全日班學費加減幅度一覽

全港幼稚園已陸續開始接受報名及進行面試，家長為子女選擇學校時，除了考慮教學模式及教學理念，學費也是考慮因素之一。教育局早前公布《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2022/23學年》網上版，詳列全港幼稚園2022/23學年學費，家長選校前可作參考。

（資料來源：《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2022/23學年》、學校網頁）



港島區



在2022/23學年參加幼稚園教育計劃的幼稚園當中，港島區大部份幼稚園的學費維持不變，剩餘幼稚園學費加幅介乎1%至10%。但中西區幼稚園潮陽幼稚園的全日班學費由上學年的$10,356升至本學年$13,812，增幅達33.4%，冠絕港島區。

至於中西區不參加幼稚園教育計畫的學校中，向來受家長青睞的維多利亞教育機構屬下幼稚園，維多利亞（寶翠園）幼稚園的幼兒班半日、低班半日及高班半日班學費增幅約9%至9.5%。

另外有個別學校減學費，東區中華基督教會柴灣堂幼兒園的全日班學費下調約一成六，由上學年的$3,120降至本學年的$2,600。

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九龍區



九龍區大部分幼稚園的學費維持不變，觀塘區、黃大仙區、深水埗區的的學費增幅不大，大部分學校加價都不足6%。

西貢區及九龍城區，逾半數不參加幼稚園教育計劃的學校，學費都有上漲，其中增幅最高為位於九龍塘窩打老道及火石道的兩間聖若望英文書院，半日K1班學費上漲了44.1%，由$51,600升至$74,400，以及由$69,600升至$74,400，增幅驚人。而位於將軍澳的LYC'EE FRANCAIS INTERNATIONAL (FRENCH INTERNATIONAL SCHOOL)，則比前學年學費高出18.4%。

九龍區一共有兩間學校減學費，包括位於慈雲山的基督教中國佈道會恩恩創意幼稚園，學費下調5.7%。而油尖旺區內的聖美雅學校雖然已於2021/22學年退出幼稚園教育計劃，不過學費下調約1.7%。

另外油尖旺區的貴族私立學校凱莉山國際幼稚園已於2021年10月因業主收回校舍而停運。西貢區的聯合基督教音樂幼稚園亦於2021年8月因財困而停運。

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新界東區及新界西區



在新界區中，很多參與幼稚園教育計的學校學費有所增長，由4%起15%左右不等。而學費增幅最強勁的是葵青區，有學校學費增幅達4成，亦有學校學費高出1倍，加幅驚人。

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