幼稚園概覽｜34校雜費逾$5000　連鎖幼稚園有分校收$8380冠絕全港

為進一步增加透明度，在教育局日前公布最新《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2022/23學年》中，除列出學校的全年學費及報名費等資料外，由本學年起更要求所有參加幼稚園教育計劃的學校，都必須列出雜費項目的過去收費作為參考，在過去一個學年全港有至少34間幼稚園的雜費高達5,000元，當中啟思幼稚園多所分校更索價逾8,000元。



教育局日前公布最新的《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽》網上版，涵蓋全港約1,030間幼稚園及幼稚園暨幼兒中心的資料，包括在2022/23學年參加幼稚園教育計劃的幼稚園名單，以及各幼稚園在該學年的核准學費。由本學年起，教育局更要求所有參加幼稚園教育計劃的學校，不論是直接售賣或代辦有關項目，都必須將雜費項目列於上學年收費，並由以往統稱的「代辦項目」改稱為「主要教育用品」收費，並分為「夏季校服」、「冬季校服」、「書包」、「課本」、「練習簿／作業」等多個細項。

教育局日前公布《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽 2022/23學年》。（資料圖片／張浩維攝）

啟思幼稚園馬灣分校雜費達$8,380 屬全港最貴

經統計後顯示，去年全港至少有34間學校的雜費逾5,000元。其中啟思幼稚園的8所參加幼稚園教育計劃分校中，杏花邨、匯景花園等5間分校雜費超過8,000元，當中馬灣分校的夏冬季校服為120元至400元，課本每年最多需要4,000元，練習簿／作業則每年高達1,500元，連茶點也索價達每年2,000元，令其雜費總價高達8,380元，為全港之冠。反之未有參加幼稚園教育計劃的啟思幼稚園（九龍塘），其雜費則相對較低，只有約4,359元。

根據啟思幼稚園馬灣分校官方網頁內「其他收費項目」一欄所顯示，學校的夏季校服及運動服分別為200元一套及155元一套，冬季校服及運動服則為425元一套及175元一套，課本每年3,324元，練習簿及活動冊則分別為每年130元及446元，所有收費項目總值約7,000元。

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多校獲批超收報名費或註冊費

除了學費及雜費外，教育局指，今年分別有38所及16所幼稚園獲批收取超過核准上限的報名費和註冊費，其中報名費超收金額為50元至2,800元；註冊費則為1,200元至34,800元，與去年一致。當中報名費最貴的一校，屬沒有參加計劃的香港學堂國際學校，索價2,800元；而蒙特梭利國際學校高班（K3）全日班的註冊費高達34,800元，屬最港最貴。