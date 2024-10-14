1.4億六合彩｜10.22及28設金多寶　頭獎各7000萬　馬會慶140周年

在1884年成立的香港賽馬會，今年踏入140周年。馬會宣布本月起至明年5月舉辦一系列慶祝活動，當中最受矚目包括10月22日及28日進行兩輪六合彩金多寶，估計每輪的頭獎基金可達7,000萬港元，即合共1.4億元；10月20日在沙田馬場舉行的「140周年賽馬日」，當日與10月27日的賽事，三T彩池均會注入800萬港元多寶。



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香港賽馬會今日（14日）宣佈，推出「與你並肩．昨天．今天．每一天」主題活動，透過一系列活動與項目，分享與香港市民並肩同行的每個歷史時刻，以及對香港未來的樂觀期盼，與眾同賀成立140周年。

在未來數個月，馬會將推出一系列慶祝活動，重點活動包括：

．10月22日及28日進行兩輪六合彩金多寶分別，每輪的頭獎基金可達7,000萬港元

．10月20日在沙田馬場舉行「香港賽馬會140周年賽馬日」

．10月20日及10月27日的賽馬日，三T彩池均會注入800萬港元多寶

．11月10日舉行馬會屯門公眾騎術學校開放日，

．11月8日至2025年2月23日在大館舉行「跑馬地：文化景觀」展覽

．2025年1月17日至5月7日在香港藝術館舉行「香港賽馬會呈獻系列： 塞尚和雷諾阿的世界──法國橘園美術館及奧賽博物館珍藏展」



馬會主席利子厚表示，馬會成立140周年並非只是一個日子或年份，更是關於推動香港邁步向前的每一位，是關於馬會與社區相伴連繫、共同成長的點滴。

馬會行政總裁應家柏表示，馬會已由1884年成立之初的小型賽馬俱樂部，發展至今成為世界級賽馬機構。馬會由衷地感謝社會各方所作出的每一分努力，不但成就了今天的馬會，也凝聚了各界，希望透過活動表達馬會對香港的感激之情，並向所有市民致謝意。

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根據馬會統計，截至10月12日晚攪珠，累計攪出最多次數的號碼為30，共有488次；其次為49，共有483次；第三位為24，共攪出476次；10及22分別469次及467次，分別居第四位及五位；其後為13（464次）、7（462次）及12（460次）。

六合彩截至10月12日晚攪珠，累計攪出最多次數的號碼為30，共有488次。(馬會網頁圖片）