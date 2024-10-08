六合彩結果｜次輪國慶金多寶頭獎1億　3.5注中　即對7個攪出號碼

為慶祝國慶75周年，香港賽馬會特別首次舉行兩輪國慶金多寶六合彩攪珠，第二輪攪珠今晚（8日）舉行，由於上周三（2日）第一輪國慶金多寶無人中頭獎，第一輪的金多寶也轉至今期，馬會估計頭獎10元一注獨中，可獨攬1億元巨額橫財，比原定7,500萬元多三分一。投注晚上9時15分截止，總投注額近2.7億元（269,825,272元）。



馬會公布，今晚有3.5注中頭獎，每10元一注派彩3,097萬元，二獎則有34.5注中。



今晚攪出號碼為：10、16、24、32、37、40；特別號碼為：19。

10月8日六合彩國慶金多寶第二輪攪珠結果。（馬會直播截圖)

馬會公布頭獎有3.5注中，每10元一注派彩3,097萬元（30,972,690元）；二獎則有34.5注中，每10元一注派彩274,430元；三獎有592.5注中，每10元一注派彩42,610元。

10月8日六合彩國慶金多寶第二輪攪珠派彩結果。（馬會網頁圖片)

▼六合彩歷次億元頭獎奬金攪珠結果▼



+ 9

坊間視為最幸運的中環士丹利街投注站，今午約1時午膳時段，門外有逾40人排隊等入內買彩票，人龍延至德己立街轉角位，不少上班族趁着午飯時間來到投注站「碰運氣」。在晚上8許，中環士丹尼街投注站外仍有人龍排隊入內買彩票。



六合彩第二輪國慶金多寶10月8日晚上攪珠，在晚上8許，中環士丹尼街投注站外仍有人龍排隊入內買彩票。(歐陽德浩攝）

今日各個馬會投注站人氣鼎盛，坊間視為最幸運的中環士丹利街投注站，由中午旺到晚上。在8時許站外仍有長長人龍，等候進入買彩票，現場實施人流管制，逐批逐批入去，內裡有數十人排隊，由排隊到買到彩票，需時約半小時。

在觀塘廣場投注站，下午3時許，買彩人龍排至站外，馬會派員工維持秩序，舉起「龍尾」指示牌，方便市民排隊。站內打蛇餅，有市民問職員要排多久，職員藉機推介申請網上投注戶口啦，「唔使排，手機就可以買。」

市民王小姐決定等人少些才去買彩票，表明不會申請網上戶口，以免過於沉迷，「一向只有大獎及金多寶才買，今次係同朋友夾份，負責幫手買。中咗的話，講好咗先一齊捐錢做善事，再一齊創業。」

+ 11

六合彩攪珠結果統計

三大熱門號碼依次為：30、49及24

根據馬會統計，截至10月2日晚的國慶金多寶第一輪攪珠，累計攪出最多次數的號碼為30，共有488次；其次為49，共有483次；第三位為24，共攪出475次；10及22均以467次居第四位；其後為13（464次）、7（462次）及12（460次）。

根據馬會統計，截至10月2日，累計攪出最多次數的碼頭為30，共有488次；其次為49，共有483次；第三位為24，共攪出475次；10及22均以467次居第四位；其後為13（464次）、7（462次）及12（460次）。

六合彩中大投注幸運投注處

▼10月2日 第一輪六合彩國慶金多寶▼

