六合彩國慶金多寶1億頭獎今攪珠　一冧巴盲門20期　即睇冷熱號碼

為慶祝國慶75周年，香港賽馬會特別首次舉行兩輪國慶金多寶六合彩攪珠，第一輪攪珠10月2日晚開彩攪珠，結果無人中頭獎，金多寶轉至今晚（8日）的第二輪國慶金多寶，頭獎彩金增至1億元，比原預計7,500萬元為多。



截至下午3時，第二輪國慶金多寶投注額超過1.7億元，十大幸運投注站之首的中環士丹利街，中午時份人龍長。根據馬會統計，截至第一輪國慶金多寶六合彩攪珠，由2002年起，累計攪出最多次數的一個號碼，共被攪出488次，而只有一個號碼，在近20次金多寶從未攪出過，冷熱號碼，一文看清。



第二輪六合彩國慶金多寶10月8日晚攪珠，估計頭獎1億元，十大幸運投注站之首的中環士丹利街，中午時份人龍長。（陳葦慈攝）

第二輪六合彩國慶金多寶10月8日晚攪珠，估計頭獎1億元，十大幸運投注站之首的中環士丹利街，中午時份人龍長。（陳葦慈攝）

第二輪六合彩國慶金多寶10月8日晚攪珠，估計頭獎1億元，十大幸運投注站之首的中環士丹利街，中午時份人龍長。（陳葦慈攝）

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馬會公布10月8日六合彩第二輪國慶金多寶頭獎彩金達1億元。(馬會網頁截圖）

六合彩國慶金多寶第二輪售票途經及截止售票時間

上期的六合彩第一輪國慶金多寶頭獎無人中，馬會表示累積多寶連同金多寶金額的總額8,000萬元，會撥入今晚第二輪國慶金多寶攪珠內。若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達1億元。

馬會公布的累積多寶和金多寶合共為7,483萬元，馬會另撥出約550萬元，確保下期攪珠頭獎彩金可達1億元。

第二輪國慶金多寶獎券在各場外投注處、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及數碼平台發售。截止售票時間為今晚上9時15分，攪珠將於晚上9時30分舉行。

六合彩國慶金多寶：六合彩2002年至今攪珠結果統計

六合彩攪珠結果統計。(馬會網頁截圖）

六合彩結果：三大熱門號碼依次為30、49及24

根據馬會統計，截至10月2日，累計攪出最多次數的碼頭為30，共有488次；其次為49，共有483次；第三位為24，共攪出475次；10及22均以467次居第四位；其後為13（464次）、7（462次）及12（460次）。

最冷門號碼、即攪出次數最少，為只有402次的19，之後為23、25及41，依次攪出次數為411、417及419次。

近20期金多寶2號及36號各攪出7次，即約3次金多寶，它們就會出現一次。

六合彩結果 近20期金多寶16號從沒現身

如以近20次金多寶攪珠計，有2個號碼、即2號及36號各攪出7次，即約3次金多寶，它們就會出現一次，而16號則於近20期金多寶從沒現身，只有它一個號碼與金多寶較絕緣。