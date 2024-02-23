麥浚龍演唱會｜落淚致敬已故LMF結他手大飛　Juno:個騷最早係請佢

麥浚龍（Juno）的《金榜題名project_mayhem • an urban fantasy by juno mak》演唱會昨晚（22日）在亞洲博覽館舉行，演唱會最尾部分，他向已故的LMF結他手陳匡榮（大飛）致敬，在短片中說出：「大飛，埋位喇，到你喇。」之後就響起大飛創作的《愛是……》，由Juno與24味、PetPetShawn、Novel Fergus合唱。

演出閉幕部份，寫住：「DAVY CHAN，音容宛在」懷緬大飛。（陳順禎攝）

完場後，Juno走勻台的兩側與觀眾講拜拜。（陳順禎攝）

當唱到演唱會最尾一首歌《我們的末日》，這是大飛為Juno作的歌，他點起一支煙向大飛致敬，唱到半路忍不住落淚，非常感觸。完騷後Juno接受訪問時，透露原來大飛是籌備今次演出時，第一個邀請的單位，他說：「上年知道呢個Show嘅時候，我第一個邀請嘅就係大飛，佢好快就走咗。我好想喺呢個Show度向佢致敬，最尾嗰首歌《我們的末日》，係我綵排嘅時候，係我最想避開嘅一首歌，因為每一次唱都會諗起我哋合作嘅時候，我哋之間嘅溝通。」

Juno點起一支煙向大飛致敬。（陳順禎攝）

Juno在致敬大飛的環節感觸落淚。（陳順禎攝）

Juno與各演出單位在後台合照。（陳順禎攝）

講到他很少會如此感觸，當眾落淚，被問是否演唱時回憶起昔日的相處點滴，Juno說：「我哋合作對外嘅歌雖然唔係好多，大部份都係快歌，《我們的末日》其實係我哋唯一一首合作嘅慢歌，當其時呢首歌冇Plug到，但係我覺得個內容，揀呢首歌佢寫畀我到周耀輝填完詞之後……其實我固然好鍾意呢首歌，但係好矛盾，我又唔係好夠膽成日聽，因為每次聽都會好多畫面。」也正因如此，他構思歌單時其實最想避開這首歌。

Juno和已故結他手陳匡榮（大飛）曾在《靈魂從沒有秘密》及《我們的末日》合作，原來Juno舉行今次演唱會，第一個已邀請對方。（資料圖片）

今次演唱會邀得古天樂、梁家輝、張家輝、林家棟、吳君如聲演，Juno都有邀請他們來睇騷，部分人都有到場，他說：「能夠將以往嘅一啲角色再度出現，電影角色原本套戲完咗就完咗，但係能夠重新又出現返，好多謝佢哋，因為每一個角色嘅對白都係我寫，同佢哋傾，再去錄音同混音。今次個Show主辦話Overrun，但大家嘅參與好踴躍，所以就出咗呢個組合嘅聲演單位。」至於女朋友有冇到場，Juno就話有，之前情人節他忙於綵排未能與女友慶祝情人節，當被提醒可於元宵節補祝，他則笑說要瞓下先。

Juno感謝古天樂、梁家輝、張家輝、林家棟、吳君如聲演。（陳順禎攝）

演唱會上的幾場戲是從他兩年前的劇本抽出，他認為這種跨媒體創作能帶新鮮感給感眾。另外，有合作單位叫他快點搞Tour，不過Juno就說未係時候，他，笑說：「等我返去瞓一瞓先，而家暈暈地。」又透露原本傾紅館演唱會歌單時有80幾首歌想唱，不過冇可能，所以才會分拆成不同主題。

他說今次單位有6、70人，不過都一定會慶功。

Juno在演唱會上亦唱了未出街的新歌《花臂》，他表示之前在澳洲錄完管弦樂版，稍後即將推出。（陳順禎攝）

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