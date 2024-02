麥浚龍演唱會｜開場向關公像集體裝香　梁家輝獻聲重現《黑社會》

麥浚龍(Juno)的《金榜題名project_mayhem • an urban fantasy by juno mak》演唱會今晚(22日)在亞洲博覽館舉行,今次演出一早聲明「18禁」。他率領王嘉儀、24味、Novel Fergus、Matt Force、PetPetShawn、Polar G、Future、MOBP等單位演繹江湖情仇故事,甫開場以「Jimmy仔」古天樂的錄音聲帶揭開序幕,螢幕出現關公像及香爐,各單位其後出場向關公集體上香,Novel Fergus再打頭陣唱出《孫子兵法》,然後Juno唱《生死疲勞》、《Dancing With the Devil》、《左面》等歌曲,就播出梁家輝錄音,重現電影《黑社會》經典角色「大D」,令觀眾大感驚喜!

一出場,Juno即率領各單位向關公像上香。(陳順禎攝)

到Novel Fergus、PetPetShawn、Polar G出場接連唱《江湖》、《喺呢度大》、《長命斜》,以及Matt Force的《16X16》將氣氛進一步推高,到24味唱《Respect到X街》更令全場觀眾High爆!接着,Juno與24味、Novel Fergus、PetPetShawn合唱今次演唱會主題曲《金榜題名》,再之後Juno又挑戰Rap Novel Fergus的《黑水鬼》。

Novel Fergus打頭陣唱《孫子兵法》。(陳順禎攝)

今次演唱會一大特色,是中間交錯多段短片推進劇情,主要是一些講數談判的片段,極具電影感及江湖味。Juno曾透露今次主題是從兩年前的電影劇本中抽取部份角色及場景,並拍出其中幾幕。

Juno連唱《生死疲勞》、《Dancing With the Devil》、《左面》等歌曲。(陳順禎攝)

除此之外,Juno也找來多位歷年經典港產黑社會電影的角色聲演,錄製多段聲帶,當中包括「十三妹」吳君如、「飛機」張家輝、「東莞仔」林家棟及「Jimmy仔」古天樂,穿插在歌與歌之間。

PetPetShawn的《喺呢度大》令觀眾High爆!(陳順禎攝)

24味出場唱完《Respect到X街》推高氣氛後,與Juno、Novel Fergus、PetPetShawn合唱今次演唱會主題曲《金榜題名》。(陳順禎攝)