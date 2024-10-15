青年創辦社企分享創業辛酸　寄語年青人「不要浪漫化創業」

有青年組織日前舉辦「360創業家工作坊」，有逾400名中學生參加，活動上環保超市「GreenPrice」創辦人與懷舊糕店社企「糕點時光」，分享創業經驗，寄語創業者要有失敗的心理準備，不要浪漫化創業等於可以做老闆和不勞而獲。



「360創業家工作坊」由青年成就香港部主辦，獲滙豐銀行慈善基金支持，今年有超過1,800名14至18歲的中學生參與，在義務商界顧問及老師指導下，學生將經營自己的公司。

韓駿謙2016年成立環保超市「GreenPrice」，與另外兩名創辦人登上2023福布斯社會企業界別「亞洲30位30歲以下精英榜」。他認為創業路漫長，要保持自己心裡團火，即使遇挫敗，也要重新站起來，「以我的經歷為例子，最初我們將低收入家庭定為目標客群，更在深水埗開設首間店鋪，結果失敗而回，我們花了許多心力尋找屬於自己的營利模式，這段『捱』的時間，需要有一定的毅力，同時團隊合作也十分重要，與不同成員保持良好的溝通。」

韓駿謙2016年成立環保超市「GreenPrice」，與另外兩名創辦人登上2023福布斯社會企業界別「亞洲30位30歲以下精英榜」。

同時，他表示創業需放下身段，「你可能既要做策略性的工作，亦需要做一些下欄或別人不願去做的厭惡工作，不可只選擇自己喜歡做的工作。」他說，創業最重要是把握時機，更要早著先機，「每個年代均有其大潮流，例如現在人人都在瘋狂談論人工智能，如果你現在才開始研究，那你已經慢了一步，大潮流已經過了。」

「糕點時光」創辦人李昕君分享自幼鍾愛吃中式糕點小食，無奈看到中式糕點的小店逐漸消失，製作手藝面臨失傳，於是她和友人申請社創基金，2021年成立社企懷舊糕點店糕點時光。

「糕點時光」創辦人李昕君分享自幼鍾愛吃中式糕點小食，無奈看到中式糕點的小店逐漸消失，製作手藝面臨失傳，於是她和友人申請社創基金，2021年成立社企懷舊糕點店糕點時光。她說：「我讀書時並沒有人或課程教導如何創業，在創業時曾跌跌碰碰，故希望分享自己曾走過的冤枉路，讓同學更了解創業是怎樣的一回事。她寄喻年輕人不要以為一個人的力量很細小，但需細心一步一步實踐目標。」

她坦言從事社企並不容易：「不少人對傳統糕點留於不衛生、老土等負面印象，她需透過教育消費者，扭轉這些想法。為了令傳統糕點保存下來，她推陳出新，包括加入西式西餅元素等創新元素，令產品擴展至年輕人市場，活化及推廣傳統糕點。」

她希望提醒年輕人對創業有合理期望及不要浪漫化：「許多人誤以為做老闆時間彈性，可以控制所有事情，但真實做老闆往往要一腳踢，事事親力親為，同時需要做好最壞打算，為生意失敗等做好心理準備及籌劃應對。」