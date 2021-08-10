年輕人圓創業夢　「糕點時光」望能保存傳統糕點文化

新一代文化協會獲「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」支持，今年再次與明曦公益基金會、香港北京交流協會攜手，首推出「新一代粵港澳大灣區青年創業資助計劃」，務求協助青年解決創業初期的資本需要，以及更全面及針對性之指導、孵化、對接等支援服務。

其中一個入圍參賽隊伍—社企「糕點時光」，致力保存傳統糕點文化、改善行業生態。他們發現很多在街邊售賣中式糕點的婆婆都是無牌經營，而且每次都只能低產量製作，故打算重新包裝中式糕點的形象，聘請及指導他們有規模地生產。



香港新一代文化協會總幹事蘇祉祺博士致歡迎辭指，今期計劃更會獲得大灣區的相關配套服務，以協助初創企業成立及發展。（黃慧姍攝）

香港新一代文化協會總幹事蘇祉祺博士指，「新一代粵港澳大灣區青年創業資助計劃」，共接獲156份合資格申請，經過多輪面試計審，最終甄選出16個資助項目，包括：自動化藥瓶包裝系統、零耗電智能製冷塗層、隱形音響系統、智能機械人、三維列印科創教育、糕點時光等。共有4個參賽團隊獲65萬港元的資助、12個參賽隊伍獲40萬港元的資助。當中有五分之四是直接資助，五分之一是要償還，計劃會提供為期2年的支援服務 。

社會企業 糕點時光， 致力保存傳統糕點文化、改善行業生態。（黃慧姍攝）

其中一個入圍參賽隊伍—社企糕點時光， 致力保存傳統糕點文化、改善行業生態。他們發現很多在街邊售賣中式糕點的婆婆都是無牌經營，而且每次產量很低。所以他們決定幫助無牌經營的婆婆，打算重新包裝中式糕點的形象，聘請及指導他們有規模地生產。

不過，興建食品廠及設備成本高昂，故他們參加是次比賽，透過其獨特的經營理念及對食品市場顛覆性的創意，成功入圍。計劃除了有資金援助，更有從事飲食業的導師一對一指導他們發展業務，由如何大規模生產到品質監控等。現時團體業務主要是售賣中式散水餅及大訂單，望日後能有實體寄賣點，一改懷舊糕點在年青人心目中的形象，更可保存傳統手藝。

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另外，由中大生物科技研究團隊創辦的鎂力新生，就希望將他們十幾年的研究轉化為產品，服務病人及造福廣大群眾。他們主要的產品分為醫用護理產品及個人護理產品，將科研結果轉化為修復霜及噴霧。