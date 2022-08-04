年輕人創辦糕點社企　聘金齡婦女製作　革新中式傳統糕點形象

說到中式傳統糕點，普遍都會給人感覺很老土，很油膩。每次都是一大堆的份量，總是吃不完，但它們只能有這一個固有的形象嗎？糕點時光創辦人楊明珠觀察到這個情況，便開設專頁，分享這些糕點背後的冷知識，卻意外引來一群對中式傳統糕點有興趣的人，又從中發現商機，發展成幫助團購各種老店出產的中式傳統糕點。去年她更毅然自立門戶，聘用一班金齡婦女製作傳統糕點，保留傳統手藝，亦會共同研發不同創新口味及重新包裝糕點，盼藉此活化糕點形象。



說到中式傳統糕點，普遍都會給人感覺很老土，很油膩。每次都是一大堆的份量，總是吃不完，但它們只能有這一個固有的形象嗎？（盧翊銘攝）

「媽媽成日整茶粿，會覺得好老土，白色一嚿，又油淋淋」。糕點時光創辦人楊明珠說。由日常的觀察令她開始思考傳統糕點是不是只有一種形象。而近年來香港盛行古早風食物，正正由一些傳統食品轉化而成，「台灣有太陽餅、鳳梨酥，日本有日式和菓子，呢啲都係一啲好有歷史嘅食物，但重新包裝後，就大受歡迎。你去台灣旅行都會忍唔住買鳳梨酥食」。

糕點時光創辦人楊明珠由日常的觀察令她開始思考傳統糕點是不是只能是這種形象。而近年來香港盛行古早風食物，正正是由一些傳統食品轉化而成。以此為契機，楊明珠與一個志同道合的朋友共同創立了一個專門分享中式傳統糕點的網上專頁，亦是糕點時光的前身。（盧翊銘攝）

以分享糕點知識為創業契機

以此為契機，楊明珠與一個志同道合的朋友共同創立了一個專門分享中式傳統糕點的網上專頁，希望藉着提供糕點的冷知識，令更多年輕人知道每一個糕點背後的來歷及故事，專頁亦成為糕點時光的前身。在專頁成立一段時間後，透過提供不同的糕點知識，成功吸引不少感興趣的人。同時，楊明珠開始收到不少人到專頁查詢可以品嚐這些傳統糕點的地方，她指由於在本港售賣這些糕點的仍是以傳統老店或小販為主，即使向讀者提供地點，他們亦未必能親自找到。疫下楊明珠眼見不少老店都受衝擊而結業，認為十分可惜，故決定展開團購，由自己親身到訪老店購入大量糕點，再送到各個港鐵站交收，讓讀者能享用到糕點，亦能幫補老店的生意。

在一切上軌道後，楊明珠發現原來傳統糕點有發展空間，便試着製作，「平時就食得多，要我自己去整，我真係唔識。但唔知點解喺媽媽嗰一輩，整呢啲好似係一個基本技能，無一個食譜，但就係好好食」。由於很多售賣中式糕點的婆婆都是無牌經營，楊明珠便聘用一些金齡或半退休的基層婦女，在利用其手藝製作糕點之餘，亦能讓她們有一份額外收入，並且建立婦女的社交圈子。

楊明珠（中）指，正正有一群幕後功臣支持，決定大膽於西營盤開設實體店，希望能讓客人有更好的文化體驗，「可以摸得到，影得到，客人又可以同店員溝通」，聘用婦女團隊亦能讓她們有一個更穩定的收入。（盧翊銘攝）

揉合香港趨勢 設計創新有營美味糕點

其後糕點時光產品逐步成形，現時出售糯米糍、茶粿、牛耳餅及砵仔糕等傳統糕點，有多達20間銷售點，並聘用10名基層婦女。當中，糯米糍及芝麻糖為迎合大眾近年來養生風氣，前者以無卡路里的甜菊糖取代白糖，後者由核桃、紅棗及杞子等健康食品製成，做到健康又好吃，一改以往傳統糕點「重負擔」的印象。婦女團隊更不時在傳統糕點中研發新口味，如辣菜脯茶粿，「我第一次食好驚訝，個感覺係好港式嘅pizza風味，估你唔到嘅搭配」。

推家居糕點懶人DIY包 安在家中享用傳統糕點

正正有一群幕後功臣支持，楊明珠決定更進一步，於西營盤開設實體店，希望能讓客人有一個更好的文化體驗，「可以摸得到，影得到，客人又可以同店員溝通」，聘用婦女團隊亦令她們可以有一個更穩定的收入。至於為何選址在西營盤，楊明珠認為該區的地理位置佳，附近有大學、中學及老店，近年亦成為文青熱點，十分符合其推動革新及活化中式傳統糕點形象的目標。以往糕點時光舉辦工作坊，走進校園推動糕點文化，疫情下不少活動只能改在網上進行。楊明珠指，幸獲得Cre8 by AIA贊助及支持，讓他們大膽研發及大量製作茶粿及砵仔糕的家居糕點懶人DIY包，人們即使留在家中，亦能自行製作出傳統糕點，糕點DIY包亦即將於實體店中推出。