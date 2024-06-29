新政兩年｜港大「收買佬」10萬蚊創環保超市　8年登榜福布斯

提及社企，你的固有印象是甚麼？如果跟你說，有社企專門將本該被送進垃圾堆填區的過期食物，以極平價回收，再放於一線商場的超市內出售，你又會否覺得訝異？上述所說的「收買佬」，正是港大出身、綠惜超市Green Price創辦人Terence（韓駿謙）。



說起這個「收買佬」，創業路上計仔多多，為順利求得外國供應商合作，團隊「臥虎藏龍」，不乏精通英、法、韓等各國語言的員工，堪比「聯合國」佈局。通曉當地語言猶嫌不足，為怕搲生意時，被人「CUT線」，他更費盡苦心，將來電顯示轉為供貨商所在國家的電話號碼，令其「放下戒心」。如此大費周章經營社企，難怪他年紀輕輕，已於去年登上福布斯（Forbes）社會企業界別「亞洲30位30歲以下精英榜」，連港交所（0388）也拋出「橄欖枝」，考慮為其開設社企版上市，可謂光耀門楣。



求變是改革動力。港澳辦主任夏寶龍提示香港要積極「識變、應變、求變」，「在變局中打開發展新天地」，中聯辦主任鄭雁雄最新也談到香港要準確把握「六變」，「浴火重生，迎來各項事業前所未有發展變化。」新一屆政府上任兩年來積極尋找求變之道，同時，求變術早在民間每個角落動起來。《香港01》「求變在民間」系列將一個個民間自強求變故事帶給讀者，見證以靈活多變見稱的香港人如何再次展現民間求變精神。

《求變在民間》系列之三

新政兩年系列

港大二年級生創業 10萬啟動資金變11間分店

Green Price成立於2016年，創始人Terence彼時還在港大就讀工商管理二年級。他表示，當時生活如同普通大學生一般，每日只是打麻將、做運動，對未來迷茫。一次偶然做義工的機會，卻令他驚覺全港原來有大量品質正常，卻因過最佳食用日期（Best Before）而被浪費棄掉的食物。他之後更以此為創業比賽靈感，與4位同伴合作，成功贏得10萬元的啟動資金。

金點子不易想，要落地就更難，「埋牙」真正創業，最迫在眉睫的問題是，貨從哪裡來？然而做生意，向來都是「識人好過識字」，Terence稱，當時幸得港大一個教授伸出援手，為其牽線搭橋，介紹了第一位做食品生意的供貨商，Green Price才得以「開張」。

團隊起初主要「打游擊」在週末市集擺攤，在幸運之神眷顧下，僅在第3次擺攤時，一名大報記者路過，大筆一揮在A2版寫了半版介紹。待報道出街後，聯絡詢問源源不絕，恰巧當時另有一間大型轉口商，從海外向內地進口的貨物報關遇阻，滯留香港。見此機會，該轉口商更聯絡Green Price，直接向其供貨。

Terence介紹稱，創業啟動資金即為比賽獲得的10萬元獎金。（歐嘉樂攝）

下沉市場難生根 改專揀商場鋪謀中產客

見供貨開始穩定有著落，他們便在觀塘的工業大廈一個單位，付幾千元租金，拼一、兩張枱，有模有樣建立了第一個環保超市的試點。不過，縱是港大「天之驕子」，也難逃創業艱辛。頭兩至三年時，公司收支未平衡，各人月薪就只有幾千元，Terence表示，幸而自己正在讀書，沒有養家憂慮，故生活尚算不成問題。不過，有兩名夥伴難敵每日思慮在商業世界中掙扎求存的壓力，最終選擇了離開，只留下其餘3人繼續奮鬥。

其後在生意開始向穩，Terence再選址深水埗地舖，開設第二間分店。不過這幾名商場初哥，甫開店即發現「中伏」，因為當區多為基層市民，但公司主要入進口貨，故即使40蚊一包的美國薯片，就算減價一半至20蚊賣出，仍不敵許多平至數元一包的內地零食。

再加上Green Price深水埗地舖開業不久，即遇上其他同類型平價超市落戶旁邊追擊，「仲有當區居民質疑，啲貨就過期，仲食唔食得，甚至上門搵我哋職員嘈」。眾多不利因素夾擊，其深知在下沉市場難有建樹，最終只能「敗走」慘淡收場。

Green Price目標客戶群體多為中產，有3間分店在港島。（資料圖片）

而汲取失敗教訓後，Green Price將目光轉向中產市場，揀鋪也更偏好商場舖，讚市民可以「風雨不改」購物，人流也較有保障。更重要的是，商場招租會盡量不撞舖，類似商舖不需「打對台」，加上有品牌效應需求，環保理念令雙方受惠。

Terence指，目前公司業績最佳為荃灣分店，其次則為啟德和沙田。記者問最賺錢的分店，每月生意額有否達7位數，Terence則哈哈大笑，謙稱公司生意不俗，「不過都未進駐海港城」，但透露確實有商場一方，進行初步商討。而無論如何，Green Price年內都有新拓2至3間分店的打算。

員工團隊如小型「聯合國」 巧計出招氹掂海外供應商

不過，盡揀商場舖落戶，成本是否驚人？Terence卻指，除卻進貨，最大的開支其實是人力，直言「鋪租比起人工支出，根本唔算啲乜」。他稱，公司現擁一百出頭的員工，但不少均是「臥虎藏龍」，故薪金亦較可觀。

Terence表示，公司現階段最大「挑戰」，便是貨物供應及運作。目前有兩大員工團隊對接貨源，其中一批負責穩定維繫原有供應商，有十幾名同事負責；另有4至5人，則發掘新供應商。當中，維繫供貨商的團隊中，1人就要對接200多個供應商，而挖掘新供應商的團隊，更需掌握各國語言。

他表示，在公司英文熟練似母語的員工，根本不算稀奇。Green Price不乏在港留學的韓國人，甚至有來自前法國殖民地，熟識法語的南非人。Terence解釋，公司海外供應商眾多，台灣、新加坡等地溝通尚算容易，如遇到法國供貨商，僅懂英語已然不足。

所謂「天下大事，必作於細」，通曉當地語言還嫌不足，為怕海外供應商因陌生號碼掛掉電話，公司還建立內部系統，將香港號碼轉化為供貨商當地號碼，令其「放下戒心」，即便最後得知非本地企業，「生意都已經傾完」，有利成事。

Terence（右）表示，希望放手更多給同事發揮所長。（歐嘉樂攝）

港府港交所相助 先謀生存再搞環保

生意步入正軌，又「兵多將廣」，那麼作為老闆，每日返工要做甚麼工作呢？Terence吐出的答案是四個大字，「娛樂員工」。他表示，一個人不會懂得所有工作，例如在鋪中執貨，同樣時間內，同事可執5板，而他自己就只得2板。因此，倒不如放手更多給同事發揮所長，而他就居中協調管理，「show多啲care」，娛樂員工留住人才。

溯及創業一路，Terence坦率言及，在早期「維生」階段，目標並不遠大，每日最想只是「賣多啲貨」，之後待公司穩定後，才有餘力講及企業責任，助人自助。而政府近年力谷綠色經濟，Green Price也有受其資助，令事業版圖愈擴愈大。目前他最希望是，實力漸強下，可再為環保事業多多幫手。

港交所曾拋出「橄欖枝」，考慮為Green Price開設社企版上市。（歐嘉樂攝）

而Terence等三名公司創始人，更在去年登上福布斯（Forbes）社會企業界別「亞洲30位30歲以下精英榜」。連港交所亦同拋出「橄欖枝」，其專項組考慮為其開設社企版，幫助上市，也曾與公司私下溝通過（internal conversation），不過目前尚處早期構想。但在外人眼中，成就已經算光耀門楣。