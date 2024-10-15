大熊貓龍鳳胎兩個月大了！兩姐弟毛髮齊整瞓BB床　即將發展出聽力

大熊貓盈盈的龍鳳胎大熊貓今日（15日）剛好兩個月大，海洋公園動物及保育主管祝效忠表示，兩姊弟「成長得好好」，食欲、排便、成長都步入穩定，毛髮「出得幾齊整」，可自行調節體溫，已離開保溫箱，正「瞓BB床」。牠們月初已開眼，預計再過半個月至一個月，會慢慢發展出聽力。



兩隻龍鳳胎大熊貓由本港出生至今滿兩個月。(海洋公園提供)

海洋公園動物及保育主管祝效忠。（盧翊銘攝）

「家姐」「細佬」分別重2.7及2.5公斤

祝效忠今日在港台節目《千禧年代》表示，兩姊弟「成長得好好」，雖然出世時體型較小，但現時已成長至正常大小，「家姐」及「細佬」分別重2.7及2.5公斤。

祝效忠又指，兩姊弟食欲、排便、成長等，都步入穩定，毛髮「出得幾齊整」，可自行調節體溫，已離開保溫箱，正「瞓BB床」。兩姊弟月初已開眼，現時亦可用四肢爬行，祝效忠指，牠們開眼前後行為分別不大，又指大熊貓出世時，未發育出完整結構，預計牠們再過半個月至一個月，會發展出聽力。

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至於食物，祝效忠指頭一星期兩姊弟飲用媽媽盈盈的母乳，園方之後就加入由母乳、狗奶粉 、人奶粉混合而成的人工乳，與純母乳混合餵飼，兩小隻適應良好，「而家完全食人工乳都冇問題」。牠們現時仍未可以進食固體食物，祝效忠預計要待牠們六個月大才可以，屆時園衣會安排他們食竹葉、竹旬等的熊貓常見食物。

大熊貓盈盈在8月16日滿19歲（相當於人類57歲），在生日前一日（8月15日）誕下一對龍鳳胎，刷新大熊貓生產首胎年齡紀錄。(海洋公園提供圖片）

至於盈盈，祝效忠形容牠「母性好強」，十分照顧自己的愛子愛女，作為「新手媽媽」的牠亦開始上手，自己要「食嘢」時，亦會放心將孩子放地上，「一有聲音都會望下自己BB有咩需要」。兩姐弟最初每隔3至5日，輪流由媽媽盈盈照顧，現時加長至7至10日。

至於兩姊弟何時可以與公眾見面？祝效忠表示，園方指牠們要六個月大才可見人，預計她們農曆新年前後，可以見到大家，向大家「拜年」。