消委會維他命C美容精華液｜五星產品差千元　三招選購茶色樽最好

消委會測試17款維他命C精華液或美容液，有4款獲評為五星滿分，售價介乎101至1580元，相差千元。



消委會亦發現，多款華液或美容液含致敏香料，提醒購買產品前宜細閱產品成分、使用方法和標籤資料，並教路三招教揀產品，包括維他命C濃度介10%至20%及揀茶色玻璃瓶等。



另有6招使用注意事項，包括用前應徹底清潔臉部皮膚、接受高能量皮膚療程後應避免使用，及避免與含酸類、維他命A或高濃度維他命 B3 成分的產品同時使用等，以達致理想美容效果。



消委會測試市面上17款維他命C精華液或美容液。（盧翊銘攝）

消委會測試17款標示含維他命C的精華液，當中有4款總評獲5星最高評級，售價最貴是法國SkinCeuticals售價1580元，最便宜是加拿大The Ordinary售價101元，兩者相距1,479元，其餘兩款是日本Target Pro by watsons售價299元，和日本ASDceuticals售價420元，上述四款同為30毫升。

▼消委會測試17款維他命C精華液或美容液（評分由高至低）▼



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消委會測試市面上17款維他命C精華液或美容液。（盧翊銘攝）

消委會提醒消費者，在購買維他命C精華液或美容液產品前，宜細閱產品成分、使用方法和標籤資料，「教路」選購三式：

1、維他命C濃度介10%至20%，更易穿透皮膚；濃度高於20%會靚剌激皮膚



2、皮膚敏感人士應先試用含度較低的維他命C產品



3、茶色玻璃瓶或揀選密封型包裝減產品對光線曝露於空氣的影，達到延緩氧化效果



消委會測試市面上17款維他命C精華液或美容液，「MISSHA」美容液被檢測不含維他命C（右）。（洪戩昊攝）

消委會同時提出6項使用時注意事項，例如用前要徹底清潔臉部皮膚，

1、使用前應先徹底清潔臉部皮膚，每天早上或晚上，使用1至2次，每次取適量使用，並可因應肌膚狀況及產品建議調整使用頻率；



2、如果與含酸類、維他命A或高濃度維他命B3成分的產品同時使用，有機會增加對皮膚造成的刺激；



3、含維他命 C 護膚品雖能保護皮膚免受紫外線照射損害，惟它並不能替代防曬產品；



4、若消費者過往曾有皮膚敏感，宜先嘗試較低濃度的維他命 C 護膚品在較小範圍的皮膚使用，觀察是否有過敏反應，或諮詢醫護人員的意見；



5、接受高能量皮膚療程後，皮膚狀態會較脆弱，容易乾燥或敏感，消費者應避免使用含高濃度維他命 C 或其他刺激性物質的護膚品；



6、除塗抹護膚品外，要擁有美白健康的肌膚，亦應每天從飲食中攝取足夠維他命 C。



攝入超過3000毫克維他命C 恐滲透性腹瀉

消委會又說，希望擁有美白健康的肌膚，除可選用含維他命C的護膚品外，日常飲食中攝入足夠的維他命C也十分重要。根據中國營養學會發表的《中國居民膳食營養素參考攝入量》，每人每日的維他命C建議攝入量為100毫克；而成人每日的可耐受最高攝入量為2000毫克， 當維他命C的攝入量超過3000毫克，有機會出現滲透性腹瀉和腸胃功能紊亂等不良反應。