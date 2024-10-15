消委會．電子禮品卡｜限期差異大最短1年　Lululemon反口拒退餘額

每逢節日，不少人會挑選電子禮品卡作禮物，向親友表達心意。消委會檢視了市面上10間零售商的電子禮品卡，發現各款禮品卡在購買、使用方式、遺失與退貨安排，以及多項使用條款上均存在差異。



消委會指，各商戶的禮品卡使用期限差異大，最長為無限期；最短只得1年，包括馬拉松及Catalog、玩具反斗城、FrancFranc、Homeless四間商戶，其中馬拉松及Catalog更未有於禮品卡或電郵通知中，列出有效期限。



禮品卡未用完餘額一般不可兌現，不過，Lululemon在條款中訂明，若卡內有低於指定金額的餘額，可以現金方式退還，但消委會職員實試時被拒。



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消委會發布新一期《選擇》，消委會早前按搜尋引擎中的網站排名，選取了10間有發售電子禮品卡的零售商，其中6間屬「時裝及運動服飾」，其餘4間為「家居用品、玩具及配件」，他們提供的電子禮品卡面值由每張最低50元至最高11,000元不等。消委會於今年8月至9月，購買了該10間商戶的電子禮品卡，並從其網站、使用條款及客服等渠道，取得相關服務資料。

馬拉松、玩具反斗城等 電子禮品卡有效期只有1年

消委會發現，各商戶的電子禮品卡有效期差異頗大，只有Cotton On、Lululemon、Zara三間戶列明不設限期直至金額用完，而馬拉松及Catalog、玩具反斗城、FrancFranc、Homeless四間商戶的有效期限大約只有1年。

消委會又提到，馬拉松及Catalog更未有於禮品卡或電郵通知中，列出有效期限，做法欠妥，建議有此卡的消費者宜向客服查詢並自行記下有效日期，以防因過期而不能使用。

Lululemon稱可退款但不果 消委會正追問

禮品卡一般而言不可退款或兑換作現金，但消委會發現，Lululemon的條款以及禮品卡中皆訂明，假如卡內餘額少於10美元（或等值的當地貨幣），有關金額可以現金方式退還。惟消委會職員嘗試到門市兑現港幣20元（約2.56美元）的禮品卡餘額時，店員稱未得悉有關安排，着消委會職員向客服人員查詢。

Lululemon的客服及後回覆指，「除非法律要求，否則禮品卡不得退回、轉售、轉讓、兑換現金或用於任何其他帳戶」。消委會職員事後再以官方身分向Lululemon確認有關詳情，但截稿前不獲回覆。

要註冊會員方可使用禮品卡造成不便

電子禮品卡使用方式大多簡易方便，惟消委會指，馬拉松、迪卡儂網店、Casetify門市，要求持卡人登入或註冊會員帳戶，才可使用禮品卡，其中Casetify更要求門市顧客須將禮品卡綁定至會員帳號，方能以禮品卡消費。

消委會認為，做法或對不願意開立帳號的消費者造成不便，建議該3間商戶考慮解除相關要求，簡化禮品卡的使用流程。

消委會提醒市民，禮品卡屬預繳式消費，若商戶不幸破產或清盤，持卡人一般只能以「無抵押債權人」身分提出索賠，在公司資不抵債的情況下，通常難以取回所有賠償款項，因此應盡快使用獲贈的禮品卡，亦應避免囤積大量同一商戶的禮品卡。

消委會又提醒市民，購買前禮品卡，應再三查核收件人的電郵地址正確無誤，並保留收據；記下禮品卡有效日期，並設定提示以免因過期未用而失效。