施政報告｜控酒聯盟反對減烈酒稅　議員倡「三三四」分段減稅

新一份《施政報告》周三（16日）出爐，有政黨及業界建議政府下調烈酒稅，刺激酒類消費。香港控酒聯盟今日（14日）表明，反對減稅建議，強調飲酒與癌症、高危病症有關，擔心下調烈酒稅，會有更多人飲酒，等同走「回頭路」。就有指調低烈酒稅可推動經濟，聯盟認為飲酒市民增加，對生產力有負面影響。



立法會議員李浩然則建議政府，分三年每年各減少三成、三成和四成烈酒稅，指內地烈酒巿場具潛力，下調烈酒稅有助香港發展烈酒交易產業，又認為減稅對烈酒銷售未必有很大幫助，建議政府減稅同時，加強為酗酒人士、對酒精依賴人士提供支援。



香港控酒聯盟義務秘書程卓端。（資料圖片／鄭子峰攝）

香港控酒聯盟義務秘書程卓端今日在港台節目《千禧年代》表示，酒精是致癌物，已有明確證據顯示與七種常見癌症，以及心臟病、高血壓、中風等高危病有關，亦會影響精神健康，強調政府應維持，甚至加重烈酒稅。

調查顯示本港逾30萬人暴飲

程卓端又表示，有外國數據顯示，下調烈酒稅會導致更多人飲酒。被問到香港2007年免除紅酒稅後，人均飲酒量在2019年至2022年有下降趨勢，程卓端認為，該段時間受社會事件和新冠疫情影響，銷售模式有變，數字不能反映實況。

對於有業界表示，免除紅酒稅後人均飲酒量沒有大升幅，不夠一成，程卓端指出，升幅接近一成，反問「要幾多成大家先覺得合理呢?」她又強調，免除紅酒稅後十年的人均飲酒量中位數，遠較除稅前高。

程卓端又表示，人口健康調查數字顯示，2020至2022年期間，15歲以上經常喝酒人士有逾50萬、暴飲人士逾30萬，認為數字加稅後會再有上升，質疑當局是否有意識或願意負責減稅後的社會成本。

程卓端又引用世衞指，加稅是預防市民酗酒的重要手段，減稅無論多少都是走回頭路，亦與政府一直推廣預防重於治療的方向背道而馳，強調減烈酒稅，對健康系統、社會制度、執法、生產力，都有負面影響。

立法會議員李浩然。（資料圖片／林靄怡攝）

李浩然倡「三三四」分段減稅

出席同一節目的立法會議員李浩然則建議政府，分三年減少三成、三成和四成烈酒稅，每次減稅後檢視社會影響和經濟效果。

李浩然表示，政府2007年免除紅酒稅後，翌年相關從業公司數量，以及總收入便上升三成；而內地白酒市場規模已逹到6200億人民幣，出口量僅0.24%，有龐大國際市場發展空間，惟現時本港烈酒稅在全球各地算高，阻礙了產業發展，期望減稅後可培植和創造烈酒交易產業。

李浩然說，本港在當年減少紅酒稅後，紅酒銷售量或消耗量沒有突然大增，而是主要流向貿易方面，產生物流、拍賣、品鑒等行業，令香港成為各類型紅酒中心。

李浩然又認為，減烈酒稅與人均消耗量、相關病症沒有必然關係，建議政府除了減酒稅外，應同步去照顧酗酒人士，或酒精依賴人士病患的需要，例如加強宣傳適量飲酒，設熱線電予有需要人士求助。