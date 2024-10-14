施政報告｜執照醫生協會反對減烈酒稅　2019年260萬人飲酒致死

新一份《施政報告》周三（16日）出爐，有政黨及業界建議政府下調烈酒稅（酒精含量30%或以上），刺激酒類消費。香港醫務委員會執照醫生協會今日（1４日）發聲明，表明反對調低烈酒稅，並引述數據指2019年全球有260萬人因飲酒引致死亡。會長張漢明表明，擔心調低酒稅會導致更多市民、甚至是未成年人士過量飲酒。



對於有議員建議政府，分三年減少三成、三成和四成烈酒稅至零，每次減稅後檢視社會影響和經濟效果。張漢明認為，調低酒稅本身已不能接受，又指不認同坊間部份人將酒精視為高尚文化。



有政黨及業界建議政府分三年下調烈酒稅至零。（資料圖片）

香港醫務委員會執照醫生協會，今日發聲明表明反對調低烈酒稅，指酒稅能降低飲用酒類產品的消耗，從而降低酒精對本港市民健康的損害。聲明引述數據，指全世界有3.7%的成年人對酒精產生依賴，而大部份飲酒相關的傷害是由於過量間歇性或持續性飲酒造成。2019年全球有260萬人因飲酒引致死亡，當中四分一死於外傷。

會長張漢明表示，過量飲酒對身體造成傷害，擔心調低酒稅會導致更多市民、甚至是未成年人士飲酒。他指，不少國家都有酒稅，以減低市民飲烈酒的意欲；又稱不認同坊間部份人將酒精視為高尚文化，認為這是一個問題。

張漢明，內科醫生、醫委會執照醫生協會會長。（香港藥劑業及毒藥管理局網站圖片）

對於有議員建議政府，分三年減少三成、三成和四成烈酒稅，每次減稅後檢視社會影響和經濟效果，張漢明認為，調低酒稅本身已不能夠接受，並重申酒稅有助減低飲用酒精的消耗，「如果有稅，啲人都會睇住嚟飲，唔會係咁買嚟飲。」